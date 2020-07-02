РАМТ планирует запрашивать у авторов права на онлайн-показы спектаклей по их произведениям

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр планирует включать в договоры с авторами о предоставлении прав на использование их произведений в спектаклях пункты о проведении онлайн-трансляций постановок. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор театра Софья Апфельбаум.

"Я думаю, мы будем менять форму нашего договора с авторами, будем включать возможность онлайн-трансляций, чтобы нам сразу давали права на бесплатную трансляцию. Также необходимо сразу урегулировать, что, если будет показ на платной платформе, авторы получат какие-то отчисления", - сказала она.

Апфельбаум пояснила, что в театре договоры, которые подписывались с авторами ранее, не предполагали интернет-трансляции. Во время режима самоизоляции записи разных спектаклей театра выкладывались на YouTube-канал. "Так как мы выкладывали все на свой ресурс и бесплатно, надеюсь, в этой ситуации к нам претензий не будет", - поделилась директор театра.

По ее словам, из всех интернет-активностей РАМТ больше всего зрителей было именно у спектаклей. "Например, мы выложили в открытый доступ спектакль "Как кот гулял, где ему вздумается", и хотя передать его специфику в записи сложно, он все равно пользовался успехом", - отметила она. Возросло внимание и к спектаклям, опубликованным ранее на портале "Культура.РФ".

Апфельбаум обратила внимание, что популярностью пользовались также лекции, которые проходили в рамках драматургической лаборатории "10 минус". "Так, лекция Павла Руднева о современной детской драматургии собрала более тысячи просмотров, что для лекции очень много", - рассказала она.

Среди других онлайн-проектов, реализованных театром, - чтение произведения Тимура Кибирова "Лада, или Радость" по главам, цикл "Разговоры о профессии". Также был переведен в онлайн проект "Театр плюс", в рамках которого зрители обсуждают спектакли с артистами и авторами. "Оказалось, это очень содержательный формат. Были такие встречи по Островскому, Горькому, Чехову, последняя была по Пушкину. Этот формат новый для нас, но тоже оказался успешным", - заметила директор РАМТ.