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Чернышенко призвал удвоить посещаемость культурных мероприятий через четыре года

По словам вице-премьера, к 2030 году этот показатель национального проекта "Культура" должен увеличиться втрое

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посещаемость культурных мероприятий в России должна вырасти в два раза к 2024 году. К 2030 году этот показатель национального проекта "Культура" должен увеличиться втрое, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Уже через четыре года этот показатель мы удвоим - удвоим посещение культурных мероприятий, а к 2030 году, я думаю, что утроим. Это такая амбициозная, но достижимая цель", - сказал он.

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