Beat Film Festival откроется в Москве картиной об уличном художнике Ките Харинге

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется в ночь на 1 августа премьерой картины "Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта" на экране большого зала киноцентра "Октябрь" в Москве. Он впервые пройдет в двух форматах: офлайн - на площадках вновь открывшихся столичных кинотеатров и онлайн - на платформе "Кинопоиск HD". Об этом ТАСС рассказал сооснователь и программный директор смотра Кирилл Сорокин.

"С нашего фестиваля вот уже 10 лет в Москве начинается лето, и то, что в этом году вместе с ним вернется жизнь в кинотеатры - очень символично. На самом деле, наш фестиваль будет первым гибридным фестивалем в России - и мы рассчитываем, что все, кто испугается идти в кино, посмотрят наши фильмы онлайн, тем самым расширив аудиторию, учитывая, что фильмы можно будет увидеть по всей России", - сказал Сорокин.

Офлайн-показы Beat Film Festival также пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen, Центре документального кино, Москино Музеон и Каро Эрмитаж. Все площадки фестиваля будут отвечать требованиям социального дистанцирования и другим мерам безопасности.

Первый показ в кинотеатрах сети "Каро" состоится уже в ночь на 1 августа: в рамках фестиваля зрителям покажут премьеру документального фильма "Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта". Картина расскажет о жизни художника, ставшего символом эпохи 1980-х в Нью-Йорке.

Большую часть картин из программы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD: по словам Сорокина, таким образом организаторы предлагают зрителям сделать выбор в пользу того формата, который будет для них наиболее комфортным в текущей ситуации. "Мы, прежде всего, зрительский фестиваль, вокруг которого сформировалось достаточно внушительное комьюнити, и то, что в этом году, несмотря ни на что, у них будет фестиваль - для нас самое важное", - пояснил собеседник агентства.

Фильмы о Бэнкси и Трумене Капоте

Зрителей Beat Film Festival по традиции ожидает несколько секций фильмов, показы будут сопровождаться дискуссиями и встречами со специалистами из разных областей. "Фильмы о Бэнкси, лягушонке Пепе, ставшем интернет мемом, Трумене Капоте или ньюйоркских книготорговцах - все это среди главных хитов фестиваля в этом году. Из других картин, заслуживающих внимания - фильм о легендарной "Горбушке" как Мекке альтернативной сцены и постсоветского меломанства ("Фили. История одного лейбла"), любой фильм из программы национального конкурса, "Американский сектор" о судьбе обломков Берлинской стены", - поделился Сорокин.

Шесть фильмов вошли в программу гала-премьер, которая посвящена громким фестивальным хитам и фильмам, отмеченным наградами. Картина "В погоне за Бэнкси" расскажет об известном стрит-арт художнике, чья личность остается загадкой. Через мировой тур по его известным работам, беседы с его поклонниками и коллекционерами, а также интервью с журналистами, которые считают, что им удалось раскрыть его секрет, авторы попытались обрисовать его портрет.

Картина "Говорит Трумен Капоте" посвящена известному американскому писателю, чья творческая судьба реконструируется с помощью ранее неизвестных аудиозаписей интервью с друзьями и знакомыми Капоте и архивных кадров Нью-Йорка. Фильм "Colette, любовь моя" посвящен легендарному парижскому концепт-стору Colette, который 20 лет своего существования оставался центром притяжения мировой моды. В программу также вошли документальные фильмы "По волнам: Искусство звука в кино", "Сбежавшая" и "Мэйден".

Музыкальная программа включает картины "Майкл Хатченс: Mystify!" о биографии фронтмена австралийской группы INXS, воскрешающая дух рок-сцены 1980-х, "White Riot" о буйной панк-сцене Британии 1970-х и другие. Совместная программа с летним кинотеатром Garage Screen представит картины, которые спорят с канонами документалистики. Она откроется лентой "Последние и первые люди" исландского композитора Йохана Йоханнссона, автора саундтреков к фильмам "Прибытие" и "Мэнди". Фильм показали на Берлинале уже после смерти Йоханнссона.

Гостей фестиваля также ожидает образовательная программа при участии директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, литературного критика Анны Наринской, музыкального журналиста Льва Ганкина.

О фестивале

Beat Film Festival был основан в 2010 году. На фестивале показываются актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. За время существования национального конкурса смотра на нем состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров.

Накануне открытия Beat Film Festival вместе со своим партнером Тинькофф запустили новую инициативу: каждый год приглашенный художник будет создавать арт-объект специально для смотра. Первым героем коллаборации стал уличный художник Тима Радя - его работа Future стала отправной точкой для мерча фестиваля этого года.