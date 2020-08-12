Где послушать музыку вживую в Москве: какие фестивали все-таки состоятся

Из-за пандемии во всем мире отменились сотни тысяч мероприятий — часть из них перенесли на те же даты, только в 2021 году, часть отменили совсем, другие все же стараются провести сейчас. Затея оптимистичная, но рисковая как для организаторов, так и для посетителей. Поэтому, если и собираетесь идти куда-то (особенно, в закрытое помещение), помните о мерах безопасности. На концерте, пожалуй, как нигде тяжело соблюдать социальную дистанцию. А еще, пока вы будете читать этот текст, может отмениться любой из этих фестивалей. Следите за актуальной информацией на официальных страницах мероприятий. Fields Dacha 14 августа Один из первых московских музыкальных фестивалей пройдет в клубе "Мутабор" — огромное арт-пространство на территории бывшего завода, где чего только ни происходило: и лазерное шоу, и танцы под барабаны, и фортепианные концерты.

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Скорее всего, имена, которые вошли в лайн-ап этого фестиваля, вам не особо известны. Например, группа ГШ (про участницу которой Катю Шилоносову мы вам недавно рассказывали), в чьем творчестве смешались разные стили — от нью-вейва до джаз-панка. Катя придумывает сложные непредсказуемые мелодии, музыкальная фактура в их треках настолько сложна, что чем больше слушаешь, тем больше нового в ней открываешь. Как картина с визуальным обманом, в которую можно всматриваться бесконечно. Будет выступать Саша Монтаг, или Foliar. Своим, казалось бы, безэмоциональным голосом Саша расскажет вам о проблемах обычных людей: ушел парень/девушка, друзья не понимают, неразделенная любовь. И все эти исповеди она исполняет под бешеный темп громыхающей бочки и синтов из 90-х. Билеты и полный лайн-ап фестиваля можно посмотреть на сайте. Signal 20–23 августа Для тех, кто мечтает сбежать из мегаполиса, но все никак не может себе этого позволить, есть отличный вариант съездить на фестиваль Signal в Калужской области на территории Национального парка "Угра". Погода в этом году (как назло, ведь все отменилось) более благосклонна, чем, например, в прошлом году, и велика вероятность, что посетители не потонут в тонне грязи на поле. Хотя на самом деле, даже если пойдет маленький дождик, вам будет не до этого: все ваше время и внимание будет занято происходящим вокруг.

Signal — это не только фестиваль электронной музыки. Это футуристическая архитектура, сцены, построенные как фантастические порталы из космоопер, инсталляции, которые приближают digital-искусство к естественному так близко, что становится страшно. Вся эта атмосфера будущего, чего-то далекого, окружена природой заповедного парка (кстати, жить надо будет в палатках или домиках на колесах): если уж и устанете от тусовки, то от вида звездного неба — никогда. Билеты и полный лайн-ап фестиваля можно посмотреть на сайте. Moscow Music Week 2–5 сентября В этом году прогрессивную Москву лишили "Боли" (одного из главных неформальных фестивалей России), но зато состоится MMW (детище того же организатора Степана Казарьяна), который заявляется как "единственное мероприятие привычного фестивального формата в 2020 году в Москве". Все, конечно, может еще измениться, и что угодно может еще быть анонсировано осенью или зимой, но на данный момент это и правда единственный подобный фестиваль, доступный жителям столицы. На MMW пытаются охватить все и сразу: и онлайн, и офлайн, и концерты, и лекции, и мастер-классы. Самое важное, что нужно знать о MMW, — они поддерживают и дают старт многим начинающим музыкантам, подать заявку на участие мог кто угодно. Все исполнители (а их около 100) разделены на шоу-кейсы, например экспериментальная площадка, сцена дарк-джаз, даже эмонойз (который вы не слышали, наверное, лет десять, если не больше). Всего на MMW представлено более 20 актуальных направлений, в которых развивается современная музыка. Кроме того, организаторы обещают провести лайв-трансляции выступлений со всего мира.

' Видео о фестивале 2019 года. YouTube / Moscow Music Week'

Так что если вы в поисках чего-то свежего, то вам сюда. Тем более что на MMW звучат не только ноунеймы, но и уже известные в узких кругах независимые артисты. Например, группа "(Жахни) ему, Донателло" (да-да, конечно, музыканты отсылают к мультфильму "Черепашки-ниндзя", а не к итальянскому скульптору). Их музыка — это эмо-пост-хардкор, доставленный будто из другого мира, где никогда не был популярен хип-хоп, и кому-то она кажется жутко немодной. Но чем больше ты вслушиваешься в их риффы, тем больше тебя не оставляет ощущение чего-то особенного. Билеты и полный лайн-ап фестиваля можно посмотреть на сайте. International Russian Beatleweek 17 октября В середине прошлого столетия, аккурат с разницей в десять лет, во вселенной появились две абсолютно уникальные группы, которые потянули за собой целую вереницу подражателей и последователей и оказали огромное влияние на мировую музыку. 50 лет назад появились Queen, а 60 — The Beatles. И любители британской музыки не могут не отпраздновать эти события. Концерты пройдут и в Москве, и в Петербурге.