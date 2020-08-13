РБК: оборот российских кинотеатров упал на 95%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Финансовый оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа упал на 95% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на отчет специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ.

По информации издания, в Москве посетители кинотеатров в начале августа тратили лишь 4,9% от аналогичных показателей 2019 года, в регионах - 5,4%. Как сообщил изданию вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек, низкие показатели выручки обусловлены поздним открытием кинотеатров из-за пандемии, принципом шахматной рассадки в кинозалах, а также решением отложить выпуск в прокат кассовых фильмов.

Во вторник столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева сообщила ТАСС, что посещаемость кинотеатров в Москве после снятия ограничений из-за пандемии снизилась более чем на 90% по сравнению с прошлогодними показателями. По данным IT-компании "Платформа ОФД" за 1-9 августа, объем продаж кинотеатров России в денежном выражении на 75% ниже, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки за одно посещение заведения - 408 рублей, на 13% ниже аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы, совокупные кассовые сборы российских кинотеатров с 30 июля по 5 августа составили более 54 млн рублей. Всего продано 192 тыс. билетов на 29,6 тыс. сеансов.

Кинотеатры в Москве, закрытые в конце марта из-за коронавируса, смогли вернуться к работе после снятия ограничений 1 августа. В ряде регионов России некоторые кинотеатры открылись уже в июле и даже ранее - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Однако большая часть начала возобновлять работу только с этого месяца.