Кинотеатры открываются: что их ждет во времена коронавируса

Разговоры о смерти кинотеатров, мягко говоря, не новы и ведутся еще со времен изобретения телевидения. Несмотря на это, им удалось не просто продержаться, но превратиться в настоящие мультиплексы, захватившие индустрию развлечений по всему миру. Появление стриминговых платформ стало новой угрозой для кинотеатров и привело к ожесточенным сражениям между ними. Так, в США, например, в прошлом году число проданных билетов сократилось на целых 20% по сравнению с пиком популярности кинотеатров, пришедшимся на 2002 год. Несмотря на такие пессимистичные показатели, все равно есть ощущение, что пока живо кино, живы и кинотеатры, и опыт просмотра фильма в большом темном зале с десятками (или сотнями) других зрителей заменить ничем нельзя. Но неожиданная для всего мира пандемия, которая сделала этот опыт просто невозможным, по мнению многих экспертов, может если не убить, то значительно пошатнуть систему традиционного кинотеатрального проката. Когда весной по всему миру (а в Китае еще зимой) весьма неохотно стали закрываться кинотеатры, все мысли их владельцев были сосредоточены на одном вопросе — когда же они откроются снова? Сначала прогнозы были довольно оптимистичны: российские и американские кинотеатры метили примерно на середину июля. Но стоит учитывать тот факт, что они напрямую зависят от графика релизов крупных киностудий, который по мере разрастания пандемии отодвигался все дальше и дальше. Более того, некоторые из игроков индустрии быстро сообразили, что им не так уж нужны кинотеатры. Например, Universal решила выпустить мультфильм "Тролли. Мировой тур" в формате "видео по запросу" и заработала около $100 млн за три недели — больше, чем первая часть мультфильма "Тролли" за пять месяцев проката в кинотеатрах в 2016 году.

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После студия объявила, что рассматривает возможность выпускать после пандемии все свои проекты одновременно на стримингах и в кинотеатрах, что, конечно, не понравилось последним. В ответ на это руководство крупнейшей американской сети AMC заявило, что объявит фильмам Universal бойкот, хотя для компании наступили не самые подходящие времена, чтобы что-то бойкотировать, — она находится на грани банкротства и снова отложила открытие на неопределенное время. В России между Ассоциацией владельцев кинотеатров и онлайн-сервисами тоже разгорелся конфликт: после того, как стриминги начали активные рекламные кампании по привлечению подписчиков с лозунгами типа "остаемся дома", несколько киносетей восприняли это как персональное оскорбление и пообещали не показывать фильмы этих стримингов. Более скромным и маленьким кинотеатрам, специализирующимся на артхаусе и классических картинах, пришлось полегче: у них есть постоянная преданная аудитория и больше возможностей для креатива, так как они не зависят от крупных голливудских релизов. Некоторые стали партнерами стримингов, другие открыли свою библиотеку фильмов на отдельном сайте или даже моделировали традиционный формат кинопоказов с обсуждениями и вступительными словами создателей картин онлайн. Правда, все равно не обошлось без потерь: так, в Берлине был закрыт один из самых старых кинотеатров в городе, "Колизей", построенный еще в 20-е годы прошлого века, а Москва потеряла "Ролан", известный всем столичным синефилам. Каким будет будущее? Несмотря на то что пандемия была объявлена четыре месяца назад, никто уже даже и не пытается предугадать, когда мир вернется к привычной жизни. Студии устали отодвигать релизы своих картин, и в итоге в конце июля было объявлено о переносе на неопределенный срок "Довода" Кристофера Нолана, "Французского вестника" Уэса Андерсена и экранизации "Мулан" Ники Каро. Более того, на 2021 год перенесли "Последнюю дуэль" Ридли Скотта, "Тихое место — 2" и "Топ ган: Мэверик".

При этом некоторые страны, которые решились все-таки открыть кинотеатры, практически сразу же их закрыли: в Барселоне они проработали всего несколько недель до того, как в городе объявили повторное введение ограничительных мер, а в Китае — и вовсе три дня. Сами кинотеатры не были виновниками вспышек пандемии, но вполне могли бы ими стать. Согласно исследованию Техасской медицинской организации, поход в кино — одна из самых опасных активностей по вероятности заражения COVID-19

Недавно студия Warner Bros. заявила, что все-таки выпустит "Довод" этим летом, при этом ставки будут делаться прежде всего на международный прокат: с 26 августа фильм выйдет в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее, Великобритании, а 10 сентября — в России. В родной Америке фильм выйдет 3 сентября на нескольких территориях с более или менее благополучными показателями по коронавирусу. Не факт, что к концу месяца что-то снова не поменяется, но то, что кинотеатры неумолимо теряют статус-кво, очевидно. Так, американская академия, перенесшая следующую церемонию вручения премии "Оскар" c привычного февраля на апрель, раньше разрешала подавать заявки только фильмам, у которых был кинотеатральный прокат. Сейчас же в борьбе за главную кинопремию мира могут участвовать и онлайн-релизы. Более того, студия Universal и AMC все-таки помирились и заключили между собой соглашение о сокращении кинотеатрального окна: теперь студия сможет выпускать свои фильмы в формате "видео по запросу" всего через 17 дней после начала проката. Выживать приходиться не только американским кинотеатрам, но и европейским. Даже в тех странах, где они смогли открыться, их доходы оставляют желать лучшего из-за сокращения количества мест в залах, увеличившегося перерыва между сеансами и отсутствия крупных голливудских релизов, от которых зависят многие киносети. Более того, если меры государственной поддержки распространяются на небольшой бизнес и могут помочь маленьким кинотеатрам, то крупным киносетям приходиться разбираться с арендаторами самим. На проблемы с арендой жалуются в Италии, Испании и даже во Франции, которая известна большой государственной поддержкой национальной киноиндустрии. Какова обстановка в России? Несмотря на печальный опыт зарубежных коллег, российские кинотеатры рвутся в бой и развернули обширную информационную кампанию по их предстоящему открытию. Например, российское отделение Sony 1 августа устраивает привычную "допандемийную" премьеру комедии Евгения Шелякина "Хэппи-энд" с красной дорожкой и светской прессой, а киносети, дистрибьюторы и телеканалы запустили информационную кампанию "#идемвкино", чтобы вернуть зрителей в кинотеатры. Хотя, судя по данным исследования, опубликованного Фондом кино, многие россияне не нуждаются в дополнительных стимулах: более трети опрошенных готовы пойти в кино сразу после открытия, 67% родителей отпустят в кинотеатры детей в ближайшие два месяца, и только 5% респондентов будут дожидаться появления вакцины. Конечно, большинству потенциальных зрителей важно соблюдение мер безопасности — 70% пойдут в кинотеатр, только если его сотрудники будут проводить дезинфекцию залов и холла после каждого сеанса. При этом на сайте кампании "#идемвкино" перечислены меры безопасности, которые должны применяться по отношению к персоналу, но будут ли они действительно исполняться, нужно узнавать на сайте самих киносетей. Какие меры безопасности нужно соблюдать самим зрителям (например, носить маски), вообще не говорится.

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Но что можно будет посмотреть в кино? Министр культуры Ольга Любимова отметила, что, скорее всего, зрителям сейчас хочется прежде всего простого общения и свиданий, поэтому с драмами лучше обождать до зимы 2021 года, но, судя по обновленному графику релизов, без них все-таки не обойдется. В августе зрителей ждут как комедии и семейные фильмы типа "Лесси. Возвращение домой", французского ромкома "Русалка в Париже", российской комедии "Красотки в ударе", фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики", так и драма с Расселом Кроу "Неистовый", небольшой, но трогательный инди-фильм австралийки Шеннон Мерфи "Молочные зубы" и "Цой" Алексея Учителя. В общем, московским кинотеатрам есть что показать зрителям, но будут ли они это смотреть... Согласно вышеупомянутому исследованию, каждый второй респондент готов пойти на фильм, вышедший в прокат еще до пандемии. При этом наиболее привлекательные картины для повторного просмотра — "Джентльмены" и "Мстители: Финал", то есть все те же крупные голливудские релизы.

В кинотеатрах зрители больше всего хотят увидеть остросюжетный красивый блокбастер со спецэффектами, а таковых из-за отмены большинства голливудских релизов в ассортименте отечественных кинотеатров практически нет. Больше всего россияне ждут даже не многострадальный "Довод" Кристофера Нолана, который должен был ознаменовать выход киноиндустрии из локдауна, а "Мулан", "Черную вдову" и "Чудо-женщину: 1984"