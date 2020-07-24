Кинотеатры Хакасии первыми в Сибири возобновят работу

"С понедельника, 27 июля, разрешена работа кинотеатров при условии загрузки зала не более чем наполовину", - говорится в сообщении. Возобновят работу библиотеки, бани и сауны, а также образовательные организации, предоставляющие лицензированные услуги профессионального обучения, дополнительного и дополнительного профессионального образования.

ТАСС, 24 июля. Первыми среди кинотеатров в Сибирском федеральном округе с 27 июля возобновят работу кинотеатры в Хакасии, также заработают бани и сауны, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу на своей официальной странице во " Вконтакте " глава региона Валентин Коновалов.

С понедельника в регионе возобновят медицинские осмотры для поступающих в вузы и учреждения среднего профессионального образования и для подростков 15-17 лет, которые устраиваются на работу. Власти увеличат максимально допустимую единовременную загрузку спортивных объектов с 25% до 50%.

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга также сняли 15 июня, с 30 июня карантин отменили для людей, приехавших из Красноярского края и Тувы. В регионе возобновлена работа летних кафе и летних веранд заведений общепита, туристических баз, музеев и аттракционов. Действует режим повышенной готовности, до 26 июля обязательна самоизоляция для людей старше 65 лет.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 24 июля в регионе зафиксировано 2 709 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 240 человек, 31 человек умер.