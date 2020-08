Охота на дикого Тайку Вайтити: об одном из самых аутентичных режиссеров современности

На самом деле создается такое ощущение, что режиссеру гораздо комфортнее в мире детей, потому что ему удалось сохранить свежесть и прямоту детского восприятия. Большинство его коллег по съемкам называют его большим ребенком, да и в своих картинах Вайтити не очень интересуется взрослыми. Даже "Тор: Рагнарек" в его интерпретации — история взросления двух богатых, отлученных от родительского гнезда мальчиков — Тора и Локи, которые учатся относиться к себе менее серьезно (в случае Тора) и не ныть (в случае Локи). Фильм "Мальчик" тоже рассказывает о двух братьях, к которым неожиданно приезжает из тюрьмы непутевый отец в исполнении самого Тайки. Маленький городок в окрестностях родного для режиссера залива Пленти показывается через призму 11-летнего Боя — он придает ему налет сказочности, чтобы хоть как-то справиться с угнетающей обыденностью, а отец в его глазах становится настоящей суперзвездой наподобие Майкла Джексона. В реальности же оказывается, что его папа морально чуть ли не младше и безответственнее него, и вместо комедии о семейном реюнионе мы получаем драму о пренебрежении к детям.

Казалось бы, в кино есть много фильмов про детей на войне, но так ли много фильмов о войне, показанной глазами ребенка? "Кролик Джоджо" переосмысляет нацистскую Германию как большой детский лагерь, где новоиспеченные члены национал-социалистической партии сами не понимают, во что ввязались. Для Вайтити немцы похожи на наивных детей, обманутых сказками о страшных и кровожадных евреях. Для образцово-показательного арийца Джоджо еврейская девочка, спасенная его добросердечной матерью, — подобие монстра в темном и холодном подвале. Ему кажется, что у нее есть дьявольский хвост и рога, и по наущению своего друга Гитлера в исполнении "полинезийского еврея" Вайтити он пытается избавиться от нее. Но жизнь оказывается гораздо сложнее инструкций гитлерюгенда, и мальчик приходит к болезненному осознанию того, что все, чему он верил, — жестокая ложь, а страшный монстр в подвале — такой же человек, как и он.

Вайтити не удалось сохранить первоначальную серьезность романа Кристины Люненс, который лег в основу фильма. В последнем не обошлось без фирменного юмора Тайки на стыке драмы и комедии. При этом в случае с "Кроликом Джоджо" он практически шел по лезвию ножа. Например, в самом начале показывается архивная съемка выступлений Гитлера под "I want to hold your hand" The Beatles, намекая на звездный, практически рок-н-рольный статус фюрера в нацистской Германии. Но зрителям оказался близок специфический юмор режиссера. Картина удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале в Торонто и принесла Вайтити "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.