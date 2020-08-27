Ко Дню российского кино вернулись к работе около половины кинотеатров страны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Почти половина кинотеатров России возобновила работу ко Дню российского кино. Первый месяц работы столичных кинотеатров показал, что количество зрителей постепенно увеличивается, но прогнозы по восстановлению индустрии можно будет дать лишь после осеннего сезона, когда на экраны выйдут главные блокбастеры. Об этом ТАСС накануне праздника рассказали опрошенные представители отрасли.

Официальное разрешение вернуться к работе при наличии соответствующих решений от региональных властей кинотеатры получили от Минкультуры РФ 13 июля. Столичные залы приняли первых посетителей уже 1 августа, но в некоторых регионах зрители все еще не смогли вернуться к просмотру фильмов на большом экране.

"На сегодняшний день открыто около 900 кинотеатров по России, что составляет чуть меньше 50% от их общего количества по стране. Не во всех регионах снят запрет на классический кинопоказ, в том числе в таких крупных городах, как Санкт-Петербург. Да и в целом кинотеатры не спешат возобновлять работу, потому что опасаются, что контента пока не так много, и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора требует определенных усилий и затрат. Я думаю, ситуация более или менее выправится к октябрю, если не случится какого-то форс-мажора", - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.

В ожидании блокбастеров

Одним из первых в столице зрителей принял киноцентр "Октябрь", который входит в сеть "Каро". По словам президента сети Ольги Зиняковой, динамика количества зрителей внушает оптимизм, поскольку с каждой неделей процент посещаемости растет. "Но первые прогнозы по восстановлению индустрии можно будет дать лишь по ситуации в осеннем сезоне, когда прогремят главные ожидаемые блокбастеры", - пояснила собеседница агентства.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что август всегда был тяжелым месяцем для киноиндустрии, поскольку люди предпочитают проводить это время в отпусках и на свежем воздухе. "Сентябрь будет лучше. Люди возвращаются в города, погода способствует походу в кино. Кроме того, зрители начинают понимать, что кинотеатры открылись, и ничего ужасного не произошло. С каждым месяцем прокат будет набирать обороты", - добавил он.

Первый крупный отечественный релиз - семейный фильм "Вратарь галактики" Джаника Файзиева выходит в широкий прокат в День российского кино, в сентябре состоится долгожданная премьера новой картины Кристофера Нолана "Довод", художественной адаптации известного мультфильма "Мулан", комедийного боевика "King's man: Начало" и других.

Особые условия

Среди городов, в которых ограничения по работе кинотеатров сохраняются, оказался Санкт-Петербург - второй по величине кинорынок в стране. Распоряжение о продлении запрета на работу кинокомплексов до 20 сентября выпустил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Зинякова отметила, что выключенность города из кинопрокатного процесса серьезно отражается на сборах. Сеть кинотеатров "Мираж Синема" совместно с другими киносетями и независимыми кинотеатрами создали петицию, в которой обратились к главе города с призывом открыть кинотеатры к 1 сентября.

Березин рассказал ТАСС, что представители отрасли хотят встретиться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, чтобы в целом обсудить условия, на которых могут открыться кинотеатры, расположенные в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ранее вместе с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) они направили в ведомство письмо с соответствующей просьбой.

Еще в апреле глава ассоциации сообщал ТАСС, что около 20% кинотеатров могут не продолжить работу после простоя, связанного с пандемией. Он отметил, что этот прогноз на данный момент остается в силе. "Я думаю, что так и получится, пятая часть кинотеатров либо вообще не откроется, либо поработает пару месяцев, а после закроется насовсем. Некоторые кинотеатры попытаются перепродать другим владельцам, это внутренние процессы, которые обычному зрителю могут быть и незаметны", - заключил он.

О Дне российского кино

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, до распада СССР назывался "День советского кино". Именно 27 августа 1919 года В. Ленин как председатель Совета народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения".