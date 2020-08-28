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Картины Валерия Тодоровского и Ким Ки Дука вошли в основной конкурс ММКФ

Смотр запланирован на 1-8 октября 2020 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться" состоится в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ), также в программе покажут новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз". Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

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Московский международный кинофестиваль планировалось провести весной, но из-за пандемии его перенесли на осень. Смотр запланирован на 1-8 октября 2020 года.

"Мы сегодня объявляем пять фильмов нашего конкурса", - сказал Шепотинник. В основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Растворятся" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.

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