Картины Валерия Тодоровского и Ким Ки Дука вошли в основной конкурс ММКФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться" состоится в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ), также в программе покажут новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз". Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

Московский международный кинофестиваль планировалось провести весной, но из-за пандемии его перенесли на осень. Смотр запланирован на 1-8 октября 2020 года.

"Мы сегодня объявляем пять фильмов нашего конкурса", - сказал Шепотинник. В основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Растворятся" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.