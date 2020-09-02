Самый загадочный фестиваль года: чего ждать от Венеции

Венецианский кинофестиваль — единственный международный смотр класса A, который решился проходить офлайн во время пандемии. Большинство фестивалей в этом году либо отменились, либо перешли в онлайн — даже упрямый Канн, который не хотел признавать поражение до последнего. Художественный руководитель биеннале еще в мае был уверен, что им тоже придется все отменить, но в итоге фестиваль выстоял, хотя проводиться он будет в непривычном формате: программа была значительно сокращена, привычные очереди на фильмы заменит предварительная регистрация, а всех гостей из "опасных стран" будут периодически проверять на коронавирус. Правда, кто в итоге доберется до Лидо, остается загадкой. Все-таки к сентябрю границы многих стран остаются закрытыми, и прорваться в Италию довольно сложно (если и вовсе невозможно), да и ситуация по заболеваемости снова начинает ухудшаться, так что потенциальных посетителей смотра может отпугнуть банальный страх заболеть.

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Чтобы не превратить фестиваль в биологическую бомбу, Венеция предпринимает усиленные меры безопасности: на всех входах в фестивальную зону на острове Лидо будут стоять тепловизоры, измеряющие температуру посетителей; вне и внутри кинотеатров всех обяжут носить маски; везде расставят санитайзеры, а вместо того, чтобы привычно стоять в очереди на показ, места придется резервировать заранее. Красная дорожка будет организована с соблюдением мер социального дистанцирования, число аккредитованных фотографов будет уменьшено, а публике больше не разрешат стоять у Дворца фестивалей, чтобы поглазеть на звезд. Также смотр грозится "отслеживать" всех гостей фестивальной зоны, но как он намеревается это делать, не уточняет. Для посетителей из стран с высоким уровнем заражения предъявляют особые требования: перед приездом в Италию необходимо сделать тест на коронавирус и отправить его результаты организаторам, а потом снова пройти тест в течение 24 часов после приезда в Венецию и на пятый день фестиваля за счет организаторов.

При этом вопрос о том, что будет делать смотр, если в одном из кинотеатров все-таки обнаружится заболевший COVID-19 и все остальные посетители окажутся под угрозой заражения, остается открытым. В любом случае ехать на биеннале придется на свой страх и риск

Правда, с предпринятыми мерами согласны не все. Например, один из членов жюри, румынский режиссер Кристи Пую, который любит снимать длинные фильмы, во время презентации своей новой картины "Мальмкрог" (продолжительность — 2 часа 40 минут) заявил, что сидеть так долго в помещении в маске — бесчеловечно. За несколько дней до начала Венецианского кинофестиваля режиссера заменил американский актер Мэтт Дилон, а организаторы сформулировали причину ухода румына из жюри максимально расплывчато. Программа

Программа смотра тоже претерпела изменения: в этом году фильмов будет всего 60 вместо привычных 200–300, и громких международных премьер среди них тоже гораздо меньше. С одной стороны, формированию лайн-апа помешала пандемия — некоторые режиссеры просто не успели закончить свои фильмы, а с другой — сокращенная программа поможет распределить всех зрителей по нескольким залам, соблюдая все условия социального дистанцирования. Расписание показов разрежено — одни и те же фильмы повторяются несколько дней в разных кинозалах, чтобы все желающие успели их посмотреть. Также это дало шанс новым независимым режиссерам получить минуту славы, которую не заслонят крупные голливудские премьеры. Впервые за последние 11 лет открывать фестиваль будет итальянский фильм — "Фамильный узел" Даниэле Лукетти о несчастливом браке в Неаполе 80-х годов. Также вне конкурса покажут абсурдистскую комедию "Жвалы" французского режиссера Квентина Дюпьё, драму "Одна ночь в Майами" Реджины Кинг, документальные фильмы Алекса Гибни о серийных убийцах "Безумный, но не псих" и "Городская ратуша" признанного мастера американской документалистики Фредерика Уайзмана. Более того, на биеннале пройдет премьера нового фильма испанского режиссера Педро Альмодовара "Человеческий голос" по произведению Жана Кокто с Тильдой Суинтон в главной роли. Ей, кстати, вручат почетного "Золотого льва".

Описание Кадр из фильма "Снега больше не будет" © Lava Films

В основном конкурсе фестиваля — 18 фильмов, при этом восемь из них были сняты женщинами, что на самом деле невероятный прогресс для Венеции, которая в предыдущие годы не очень-то жаловала женщин-режиссеров. В прошлом году в конкурсе их было всего две, а в позапрошлом — и вовсе одна, австралийка Дженнифер Кент. Среди участниц этого года: Хлоя Чжао с драмой "Земля кочевников" о 60-летней женщине в исполнении Фрэнсис Макдорманд, которая отправляется в путешествие по Америке; Малгожата Шумовска, снявшая вместе с мужем Михалом Энглертом драмеди "Снега больше не будет"; итальянка Сузанна Никкьярелли с биографической картиной "Мисс Маркс" о феминистке и младшей дочери Карла Маркса Элеоноре.

Описание Кадр из фильма "Мисс Маркс" © Vivo Film

Также в Венецию приедет Андрей Кончаловский. Российский режиссер — давний любимчик биеннале. Два года Венеция ждала его фильм о Микеланджело "Грех", но так и не дождалась. В качестве компенсации в этом году режиссер покажет в конкурсе новый фильм "Дорогие товарищи" об истории разгона мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, показанной глазами члена Коммунистической партии Людмилы в исполнении Юлии Высоцкой

Описание Кадр из фильма "Дорогие товарищи" © Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского