От аристократа до простака: главные роли Бориса Клюева

Борис Клюев исполнил более 100 ролей в кино и около 70 ролей на сцене своего родного Малого театра, в котором он прослужил более полувека. Ему редко доставались главные партии — из-за его харизматичной, благородной внешности Клюева любили брать на роль аристократов и генералов. Но, несмотря на это, каждую из них артист играл на самом высоком уровне.

В знаменитой экранизации романа Артура Конан Дойла, поставленной Игорем Масленниковым, Клюев снова сыграл аристократа, но на этот раз английского. У него получился идеальный Майкрофт Холмс, брат знаменитого сыщика на службе британского правительства, а иногда, кажется, само его олицетворение. За кажущейся невозмутимостью и немного недовольным прищуром Майкрофта скрывается легкая самоирония, несерьезность, что делает героя еще более обаятельным. Именно такое внимание к деталям, которые придавали объем даже самой небольшой роли, сделало Клюева большим артистом.

В 70-е годы Клюев исполнил десятки эпизодических ролей в кино, но всесоюзную популярность принесла ему роль немногословного, холодного и загадочного графа Рофшора на службе у расчетливого кардинала Ришелье. Образ графа получился у актера запоминающимся, но далось ему это нелегко: режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич до последнего не хотел утверждать Клюева на роль, а тот, в свою очередь, был не самого высокого мнения о профессиональных качествах режиссера. Хилькевич не давал ему особых указаний на съемках, поэтому Клюев работал над развитием персонажа сам: вместо пышной бороды, задуманной изначально, оставил себе тонкие щегольские усики и, несмотря на хваленую хладнокровность графа, один раз в поединке с Д’Артаньяном в исполнении Михаила Боярского в порыве чувств все-таки выхватил шпагу.

"ТАСС уполномочен заявить" (1984)

Далеко не всех "предателей родины" ожидает ошеломляющий успех, но именно это произошло с Клюевым после роли сотрудника КГБ Гаврикова, который оказывается агентом ЦРУ под прикрытием по кличке Трианон. Артист не сразу решился на эту работу — все-таки роль вражеского шпиона в СССР вряд ли вызвала у кого-либо сочувствие, но неожиданно для него самого Трианон стал одним из самых популярных персонажей многосерийного фильма Владимира Фокина. Всему виной притягательность его внутреннего конфликта: он хороший, интеллигентный человек, который вынужден совершать плохие поступки. Клюев настолько увлекся ролью, что предложил художественному совету развить линию Гаврикова и рассказать, почему же он все-таки решил стать предателем. Но худсовет не захотел выделять больше экранного времени антисоветскому шпиону, что в итоге никак не помешало Клюеву сделать его запоминающимся.

"Гений" (1991)

Благодаря своей яркой внешности, красивому голосу и умению подать себя Клюев часто играл князей и генералов — в богатых одеждах он смотрелся очень органично. Однако сам актер всегда гордился довольно неочевидной своей ролью — гомосексуалиста и директора театра "На полатях" Александра Архипова в трагикомедии Виктора Сергеева "Гений". Александр Абдулов играет советского изобретателя, чья работа оказывается никому ненужной, поэтому он вынужден зарабатывать мошенничеством и шантажом. Одной из его жертв становится Архипов. Клюева привлек комедийный потенциал этой роли, и даже через много лет после выхода фильма и сам актер, и его коллеги и студенты с любовью вспоминали, каким смешным получился этот персонаж.

"Воронины" (2009–2019)

Роль Николая Петровича Воронина в популярном и незатейливом сериале никак не вписывалась в имидж Клюева, и, по признанию самого актера, оказалась не такой простой, как показалась ему на первый взгляд. Привыкший к амплуа чинных, уважаемых персонажей, он переквалифицировался в народного простака. Николай Петрович в исполнении Клюева стал собирательным образом советского отца, разгуливающего павлином в тренировочных штанах. По словам артиста, этот герой — "проживание некоего коллективного прошлого", которое, казалось бы, ушло безвозвратно, но на самом деле осталось жить в таких персонажах, как папа Ворониных.