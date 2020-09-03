Онлайн-концерты: да или нет?

Во время пандемии онлайн-форматы начали осваивать даже самые неповоротливые и консервативные институции. Для культуры же это не что-то совершенно новое: записывать концерты и выступления — нормальная практика нескольких десятков лет. Их продают на дисках, и иногда они бывают интереснее, чем стерильный студийный альбом. Онлайн-трансляции проводились еще в 90-е — в 1996 году, например, показывали фестиваль Tibetan Freedom Concert, где выступали Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers и другие. Во время изоляции онлайн-концерты стали единственной возможностью для музыкантов выступать перед публикой. Часть исполнителей присоединялась к фестивалям, которые организовывали съемки, часть — предпочитала транслировать домашние квартирники. Но не все из-за ковида спешили переместиться в виртуальный мир, даты мероприятий переносили с начала лета на конец, на осень, а потом и вовсе на 2021 год. Но проводить фестиваль, пусть хоть и с другими хедлайнерами, не хотели. Так было, например, с Park Live, Alfa Future People. Почему? Заменитель сахара Одним из пионеров стал независимый фестиваль "Боль", он прошел онлайн в конце марта. Под лозунгом "Карантин — это Боль" на своем YouTube-канале он провел 12-часовую трансляцию выступлений московских андерграундных групп — "Хадн дадн", "Спасибо", "ВЕД!", "Интурист", "Влажность" и других. Концерт был на сцене клуба "16 тонн", его снимали с нескольких камер, началось все где-то в полдень, а закончилось за полночь. Перед музыкантами был пустой зал и огромный экран с трансляцией онлайн-конференции. Поклонники танцевали у себя дома, находясь перед компьютером, общались в чате, в целом — мило и безобидно проводили время.

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Такие экраны и чаты — немногое взаимодействие между музыкантами и слушателями, которое осталось в виртуальном мире от живого выступления. Именно из-за отсутствия контакта переживают многие музыканты, один из них — Никита Чернат (группы "Шаййм", "Хадн дадн", "Сад имени Федора", "Созвездие отрезок"). "На "Боли" был экран с людьми, то есть вроде как-то пытаются это заменить. Когда у нас был сольный концерт и между песнями мы чуть-чуть общались с людьми через чат — это прикольно, — поделился он, — но было ощущение как от заменителя сахара. Не то". Плюсы и минусы Во время этой трансляции у многих возникал вопрос: почему группам можно собраться вместе на концерт и веселиться, а нам — нет? Одно дело, когда музыкант сам из своей квартиры организовывает запись, другое — снимает клуб, собирает большую съемочную группу, созывает разные коллективы. И, конечно, той отдачи и энергетики, которую ты получаешь, находясь в одном помещении с группой, не получишь через картинку на экране. Пусть даже и очень качественную, пусть даже и с неплохим звуком. Конечно, главный плюс трансляций — доступность. Посмотреть видео можно в любой точке планеты, множество контента не удаляется, а хранится какое-то время в Сети (а иногда и остается там навсегда). Часто трансляции бывают бесплатными. Как правило, платить нужно в онлайн-кинотеатрах или на специальных платформах, доступ происходит по подписке. Например, так это работает у Okko, одного из крупнейших в нашей стране дистрибьюторов онлайн-концертов. Сейчас там можно посмотреть выступления, например, Леонида Агутина, группы "Би-2", Вячеслава Бутусова, Дианы Арбениной и многих других.

Описание Онлайн-концерт "Внезапно 50" музыканта Дмитрия Маликова в рамках проекта "Шоу On!" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Соорганизатор фестиваля "Боль", основатель и директор фестиваля Mowcow Music Week (MMW) Степан Казарьян считает, что так можно расширить аудиторию: "Формат онлайн-мероприятия позволяет его увидеть людям, которые находятся далеко от места проведения, записи. Есть те, кто в силу каких-то своих предпочтений не очень любит людные мероприятия, для них это выход, которые не любят ходить на концерты — им там громко, жарко, много людей. Они, конечно, дождались продукта, который им максимально комфортен". А еще, добавляет Казарьян, на концертах может быть банально что-то не видно. В фан-зоне видимость зависит от времени, когда ты пришел и как быстро займешь место поближе к сцене. В случае с онлайном такой гонки между зрителями нет. "Во время онлайн-выступления все прекрасно видно, особенно если удачная операторская работа". Но все же, несмотря на доступность формата, Казарьян видит больше минусов (спойлер — как и многие другие). И считает, что сравнивать с живым выступлением не логично, потому что это совершенно разные продукты, которые имеют разные цели: "Минус — это тот факт, что онлайн-концерт не может передать в полном объеме атмосферу, а отсутствие публики отражается на выступлении артиста. Это просто другой формат. Поэтому мы MMW проводим не только в онлайне, но и в офлайне, чтобы все-таки была возможность увидеть все".

Описание Группа "Сплин" во время онлайн-концерта в рамках трансляции "Шоу ON!" © Петр Ковалев/ТАСС

"Для людей, которые ходят на концерты, чтобы сблизиться со своим кумиром или ощутить единство с другими поклонниками, для них онлайн никогда не заменит живой концерт. Разница между онлайн-концертом и живым выступлением гораздо больше, чем между алкоголем и безалкогольным пивом". "Концерты — это как ритуал", — рассказывает Кристина Сарханянц, музыкальный журналист и редактор. "Это всегда комплекс неких факторов: какая погода в этот день, какое настроение, как ты пошел на концерт, встретился ли с друзьями, познакомился с кем-то и так далее. И кульминация всего этого — выступление артиста, его музыка. И когда ты этого ритуала лишен, нет необходимости выбирать, как одеться, нет возможности пообщаться, повзаимодействовать с артистом вживую, сам смысл концерта пропадает". У слушателей — в эпоху, когда очень важно сделать чекин на мероприятии, запостить сториз с него, сделать фото у сцены, — мнения разделились. Для Александра Далингера, студента МГУ, "ходить" на онлайн-концерты все равно что послушать альбом любимой группы, только с картинкой: "Лично мое мнение, что все очень зависит от техники в доме. Если это крутой домашний кинотеатр с хорошей акустикой и большим экраном, то это должно быть очень круто, но в любом случае не заменит настоящий концерт. Я смотрел онлайн-концерты Венской филармонии, "Би-2", "Мумий Тролль" разных годов, но все это мне не сильно зашло. Просто красивая картинка под хорошую музыку, а энергии и драйва, как на живом выступлении, не получаешь".

Юлия Бурцева, стажер выставки Cosmoscow, считает, что все зависит от конкретного исполнителя. "Я смотрела концерт Валерия Меладзе во время выпускного ВШЭ в этом году, и мне очень понравилось! Я думаю, что это связано с самим артистом — он очень харизматичный, яркий. Поэтому я не думаю, что онлайн-концерты — это всегда плохо и всегда не то. Иногда и через экран передается бешеная энергетика артиста". Получается, все зависит от настроя самих зрителей и атмосферы, в которой они находятся в тот момент. Музыкальный критик Арсений Брагинский говорит о живых выступлениях как о перемещении в другой мир: "В этом, я думаю, главный смысл. Когда ты следишь за артистом, слушаешь его песни, смотришь его клипы, возникает четкое ощущение того, что вы с артистом находитесь в разных непересекающихся вселенных. Но когда ты оказываешься на его концерте, у тебя реально случается шок — вот этот человек прямо перед тобой. И от этого внезапного пересечения разных миров случается шок". Со стороны сцены Для музыкантов трансляции во время пандемии — один из главных источников дохода. В обычное время многие из них зарабатывают только на живых выступлениях. Это связано со стримингами, где огромное количество контента доступно практически бесплатно, а прослушивания из разных стран по-разному оплачиваются для артистов (например, из нашей очень мало оплачиваются, но у нас и подписка в разы дешевле, чем в США). Поэтому зачастую согласие на участие в таких мероприятиях связано с желанием выжить. Но если речь не про онлайн-кинотеатр и не трансляцию по подписке, если не надо покупать билет, то заработок артиста напрямую зависит от аудитории. Например, "Боль" была бесплатной, но по желанию можно было немного поддержать музыкантов финансово: был открыт сбор средств. Как благотворительный концерт. Музыканты стараются придумать для своих онлайн-концертов интересные форматы, сделать их более красивыми и профессиональными. "Есть концерты, которые делаются специально, на хороших площадках, с хорошим звуком, со всеми техническими требованиями, — объяснила Сарханянц. — Как сейчас, например, делает Бьорк, которая делает разные концерты с разными участниками. Они красиво снимаются, но доступны только в течение 24 часов, по-моему. Это работает немного лучше, потому что у тебя есть "шкурный" интерес и выше вероятность, что люди посмотрят, но ниже, что еще задонатят или купят мерч".

Описание Голландская рок-группа DI-RECT во время онлайн-концерта в De Pier на берегу Северного моря в Схевенингене © EPA-EFE/PAUL BERGEN

И все же сами музыканты не поддерживают онлайн-формат. Только, говорит Чернат, в крайних случаях, как, например, пандемия: "Онлайн может быть хорошим дополнением, когда есть обычный концерт и есть трансляция для людей, кто не может прийти". Выступать перед пустым залом странно.

В целом у многих музыкантов по поводу онлайн-концертов единое мнение: это вообще не заменяет живых выступлений. Концерт — это нечто большее, чем просто "музон" и его прослушивание. Это контакт, нахождение в одном пространстве Никита Чернат

Трансляции, которые состоялись в период карантина, отличаются от тех, что были сделаны при живой аудитории. Хотя бы тем, что там нет криков толпы, посторонних шумов, музыканты находятся в тишине, играют сами для себя. Благодаря той же записи "Боли" можно рассмотреть некоторые недостатки в живых выступлениях групп, которые раньше не замечал, — например, что кто-то ускоряется и остальные участники группы не попадают в такт, или без аудитории и общей энергетики чьи-то песни могут слушаться тоскливо и неинтересно. "Когда есть зал, ты просто чувствуешь людей, даже если они молчат. На концерте я могу поймать взгляд человека и понять, что он чувствует. И это уже дает какую-то энергию. Когда пустой зал, ты вообще не знаешь, что с ними происходит. Нет энергообмена. Кстати, по поводу темпа — я обычно загоняю всегда, когда есть зал, а когда людей не было я будто бы играл не торопясь". Кухня и душевное тепло Если ты просто зритель, который сидит дома и хочет получить удовольствие от живого выступления, лучше обратиться к квартирникам — записям, которые музыканты делают в своих спальнях или на кухнях, таких же, в которых их посмотрим мы. Такие вещи гораздо теплее и душевнее.

"Я думаю, что это так, — соглашается Чернат. — У меня тоже был подобного рода концерт, мы делали его на кухне, и это как раз работало из-за этого, из-за помещения. Но все равно, если бы вы были на этой квартире, то было бы круче". Несмотря на то что просмотры некоторых онлайн-концертов иногда исчисляются миллионами, спустя какое-то время аудитории начало это надоедать — цифры упали, никто уже не хотел смотреть на экран, пусть даже и на любимого артиста. Всем просто хотелось дождаться окончания изоляции, чтобы снова получить живые и настоящие эмоции. "Публика оказывается перекормленной онлайн-концертами — у них очень большой выбор: можно посмотреть разных артистов. Непонятно, чем заманить зрителя, который сидит дома, работает или учится. Ему вроде как скучно, нужны развлечения, но их тоже много, с другой стороны. В итоге, мне кажется, зритель не смотрит ничего", — добавляет Сарханянц.

Описание Трансляция онлайн-концерта "Верди Online" в музыкальном театре "Геликон-опера" © Владимир Гердо/ТАСС