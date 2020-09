Фильмами женщин-режиссеров началась конкурсная программа 77-го Венецианского кинофестиваля

Среди 18 фильмов в основном конкурсе восемь сделаны женщинами-режиссерами. Такое численное представительство женщин - рекорд для Венецианского фестиваля. Как отметил художественный руководитель смотра Альберто Барбера, при выборе картин организаторы ориентировались не на принцип равноправия полов, а на качество представленных работ.

В ближайшие дни будут показаны фильмы о младшей дочери Карла Маркса "Мисс Маркс" (Miss Marx) итальянки Сюзанны Никкиарелли, вторая работа в кино театральной постановщицы Эммы Данте, которая перенесла на экран свой спектакль "Сестры Макалузо" (Le sorelle Macaluso); полудокументальная лента "Земля кочевников" (Nomadland) работающей в США китаянки Хлоя Чжао с Фрэнсис Макдорманд, драма "Мир грядущий" (The World to come) об истории любви двух женщин в суровых условиях освоения Америки в середине XIX века режиссера норвежского происхождения Моны Фастволд, картина немки Юлии фон Хайнц "А завтра весь мир" (Und morgen due ganze Welt) о противостоянии идеологических крайностей, порождающем насилие; а также польская картина "Снега больше не будет" (Sniegu juz nigdy nie bedzie), снятая польским режиссером Малгожатой Шумовска с Михаилом Энглертом.

Вне конкурса в Венеции состоялась премьера художественного фильма о шведской экоактивистке Грете Тунберг. По видеомосту в перерыве между уроками она участвовала в пресс-конференции, на которой отметила, что борьба с изменениями климата также пострадала от пандемии. "Сейчас в приоритете остается борьба с коронавирусом, и справляться с двумя кризисами одновременно непросто. Наша борьба приостановлена, но это неправильно, потому что останавливаться нельзя, если мы хотим, чтобы у нас было будущее", - приводит ее слова агентство ANSA.