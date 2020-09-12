Второй сезон сериала "Чики" может появиться не ранее 2022 года

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Прокатчики сериала "Чики" надеются, что будет снят второй сезон, однако он может появиться не ранее 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор онлайн-сервиса more.tv Денис Горшков.

"Мы все надеемся, что второй сезон будет, не исключаем, что он все же появится, - сказал гендиректор. - Но сценария пока нет, его написание займет время. Так что, если это случится, вряд ли мы выпустим второй сезон в следующем году". Ранее режиссер сериала Эдуард Оганесян говорил, что для появления второго сезона "в голове должна созреть история, которая будет круче этой истории, не понижение планки".

Сериал рассказывает о девушках, которые работают проститутками в одном из южных городов России. Из Москвы к ним приезжает подруга, она предлагает открыть собственный бизнес и начать новую жизнь. Роли в восьмисерийной картине исполнили Ирина Горбачева, Варвара Шмакова, Алена Михайлова и Ирина Носова. Проект входит в линейку more originals, он создан кинокомпаниями "НМГ Студия" и "Марс Медиа".

Сериал "Чики" показал лучший старт на онлайн-платформе, за три недели первые четыре эпизода собрали свыше 3,5 млн просмотров. Он также стал лидером июня по запросам и упоминаниям в интернете.