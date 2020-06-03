Есть ли жизнь после трассы: новый сериал "Чики" с Ириной Горбачевой

По залитому солнечным светом кукурузному полю едет грузовик с водителем, который глушит водку прямо из горла, а в его кузове, в рефрижераторе, под песню Sin with Sebastian "Shut up" то и дело высвечиваются части женских тел. Три секс-работницы опрометчиво согласились сесть в машину к пьяному дальнобойщику и замерзли бы до смерти, если бы он не уснул за рулем и не врезался в какую-то сельскохозяйственную постройку. Женщины его побьют, украдут его месячный заработок, а на следующий день их заберут в полицию по обвинению в краже. Можно подумать, что это мрачная социальная драма о жизни российских регионов, но на самом деле режиссер и сценарист сериала Эдуард Оганесян делает упор на комедию — по крайней мере, в первом эпизоде. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет

Описание Кадр из сериала "Чики" © Пресс-служба videomore

Девушки Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова), хоть и возмущены таким обращением, в целом к нему привыкли, как и к постоянным визитам в полицию, поэтому не воспринимают новую заварушку всерьез, впрочем, как и сами стражи правопорядка. Они вместе устало сокрушаются, что "никто их не любит, но всем они нужны", и пьют за здоровье друг друга. Полицейский Юра (Антон Лапенко) тоже хочет решить дело мирно — все-таки Света его родная сестра. В итоге всех спасает Жанна (Ирина Горбачева), давняя подруга девушек. Когда-то она тоже работала на трассе вместе с ними, но затем переехала с сыном в Москву, обзавелась красным миникупером и вернулась в родной город, чтобы начать собственный бизнес. Этой идеей заражаются и ее подруги. Девушки решают покончить со своим прошлым и начать все заново, правда их босс Валера (Виталий Кищенко) вряд ли отпустит их просто так.

Еще во время съемок сериала актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая мать Марины, сказала, что главное достоинство "Чик" состоит в том, что он получился живым и настоящим, без присущей российским проектам "мертвечины", когда непонятно, зачем это все снято и для кого. В "Чиках" действительно много жизни. Чувствуется, что Носова, Михайлова, Шмыкова и Горбачева буквально срослись со своими героинями и как будто живут вместе в маленьком городке много лет. Сериал буквально переполнен органикой, во многом благодаря вдумчивой работе художников-постановщиков Данилы Коликова и Елены Казакевич. В нем столько богатой фактуры, что постепенно режиссер начинает в ней тонуть. Уже ко второму эпизоду монтаж становится каким-то лихорадочным в попытках рассказать обо всем и обо всех, забывая о центральном сюжете и самих героинях.

Описание Кадр из сериала "Чики" © Пресс-служба videomore

В "Чиках" столько различных сюжетных линий и персонажей, что их хватило бы на несколько турецких сериалов. Монтаж перескакивает с героя на героя, с сюжета на сюжет, разбавляя эту чехарду несколькими сценами семейного быта в искреннем желании придать всему происходящему объем. Объема здесь действительно хватает, но он никак не помещается в рамки 50-минутных серий. Во времена, когда шоураннеры ввиду отсутствия оригинальных идей отдают предпочтение форме, а не содержанию, заполняя серии бессюжетной фактурой, в "Чиках" фактура соревнуется с содержанием, обрушивая на зрителя столько информации, что она практически оглушает и дизориентирует. Сериал не может нащупать нужный ему ритм и настроение, и куда мчит этот локомотив, после трех серий понятнее не становится. Создатели "Чик" сознательно решили не обозначать конкретное место действия, хотя многие кадры настолько хорошо заправлены местным колоритом, что не остается никаких сомнений в том, что это происходит в одном из южных регионов. Съемки проекта проходили в Кабардино-Балкарии, что заметно добавило ему контекста и проблематики еще в процессе производства. По городу Прохладному ходили слухи, что москвичи снимают порнофильм. Один раз съемочную группу даже обстреляли, но в конечном счете местные жители постепенно привыкли к приезжим.

Описание Съемки сериала "Чики" © Пресс-служба videomore

Так же обтекаемо Оганесян подходит и к социальной проблематике сериала. Он берет очевидно не самую простую тему о жизни женщин социально презираемой и осуждаемой профессии в не самом толерантном регионе России, но не хочет говорить об этом

Конечно, это его право, но тогда вызывает вопросы тональность сериала. С одной стороны, понятно желание продюсеров снять прежде всего развлекательное шоу с клиповым монтажом и жизнерадостной цветокоррекцией. С другой стороны, наблюдать за веселыми приключениями проституток на трассе все равно что смотреть комедию о жертвах насилия. Кажется, что создателей "Чик" привлекла оригинальная идея и они решили взять из нее только внешнюю составляющую, не особо углубляясь в детали. Но все-таки материал диктует свои правила, и, если уж и снимать проект о секс-работницах в Кабардино-Балкарии, нужно иметь по этому вопросу какую-то твердую позицию. Кажется, позиция режиссера заключается в том, что его героини — это женщины, которые имеют право на обычную спокойную жизнь без общественного осуждения, но это означает игнорирование их прошлого опыта и социального контекста. Сериал проходит по больной теме по касательной, не решаясь в открытую столкнуться с проблематикой, которую сам же и создал. С таким же успехом можно было бы снять шоу о том, как женщины пытаются создать собственный бизнес в регионе, без дополнительных нагрузок в виде сутенера. Они бы столкнулись с тем же сексизмом, стереотипами и нетерпимостью, но "Чики" решили усложнить себе задачу. Конечно, сложно судить о смелости проекта по трем сериям, но пока режиссера больше интересуют любовные интриги и эффектные сцены с переодеванием батюшки под рэп, как оммаж "Молодому папе" Соррентино, нежели сами героини и их борьба за независимость.

Описание Съемки сериала "Чики" © Пресс-служба videomore