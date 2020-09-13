Любимова: успех фильма Кончаловского подтверждает профессионализм российских киноделов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Присуждение фильму Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале в очередной раз свидетельствует о профессионализме отечественных кинопроизводителей. Такое мнение ТАСС выразила министр культуры России Ольга Любимова.

"С большой радостью поздравляю Андрея Сергеевича и весь творческий коллектив с победой фильма "Дорогие товарищи!" на Венецианском фестивале! Получение спецприза жюри этого престижного конкурса - достойная награда и очередное свидетельство высокого профессионального уровня российских мастеров", - сказала она.

Любимова отметила, что приятен тот факт, что этот проект реализован при поддержке Министерства культуры. "Уже на уровне сценария замысел авторов был удивительным, и я с нетерпением жду возможности посмотреть эту картину в кинотеатрах", - поделилась она.

Фильм российского режиссера о драматическом и долго державшемся под грифом секретно эпизоде советского времени снят при поддержке Минкультуры и фонда Алишера Усманова, который выступает продюсером уже третьей ленты Кончаловского, включая премированный в Венеции в 2016 году "Рай". Сильный и смелый, по определению критиков, фильм "Дорогие товарищи!", сделанный в черно-белой стилистике и формате 4:3, был одним из фаворитов смотра, в котором были представлены 18 лент.