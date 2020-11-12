"Его сила ощущается до сих пор": "Цой" Алексея Учителя

В четверг, 12 ноября, в кинотеатрах выходит одна из самых ожидаемых картин этого года — "Цой" Алексея Учителя, чей релиз неоднократно переносился из-за пандемии. Фильм рассказывает о музыканте с необычного ракурса — глазами водителя автобуса, который стал невольным участником аварии, в которой погиб кумир миллионов.

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1990 год. Рок-музыка постепенно выходит из подполья, Виктор Цой выступает уже не в небольших клубах, а на стадионах по всей стране, в воздухе веет переменами. После рыбалки на речке в Латвии он садится в свой темно-синий "Москвич" и отправляется домой. По дороге музыкант отвлекается и врезается во встречный автобус. Кумир миллионов погибает на месте. Простой водитель автобуса Павел Шелест (Евгений Цыганов) оказывается невольным "убийцей" настоящей звезды. Ему грозит тюрьма и ненависть фанатов, но его, кажется, это не очень трогает. По приказу милиции он отправляется в сюрреалистичное путешествие, чтобы доставить в Ленинград гроб с телом музыканта, который сопровождают его родственники и близкие люди. Режиссер был лично знаком с Цоем, хотя это знакомство нельзя было назвать близком. В конце восьмидесятых Учитель снимал документальный фильм "Рок" о советской рок-сцене, в котором участвовали известные музыканты того времени: Борис Гребенщиков, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук и Виктор Цой со своей группой "Кино". Тогда у режиссера была возможность попасть в недоступные для чужих глаз пространства гримерок, репетиций и быта артистов. Первыми кадрами, снятыми во время работы над фильмом, стали сцены из кочегарки, где работал Цой. Заручившись его поддержкой, режиссер заслужил доверие и других рокеров. После известия о трагической гибели Цоя Учитель ездил на место аварии, видел разбитый "Москвич", разговаривал со следователем и даже встретился с водителем "Икаруса", в который врезался Цой. "Не то чтобы я уже тогда задумался над тем, чтобы сделать о нем фильм, но чем-то мне этот человек запомнился. Это был сильный для него удар", — рассказывает режиссер.

Описание Алексей Учитель на съемкках фильма "Цой" © Sony Pictures

Тогда родственники Цоя связались с Учителем и попросили сделать картину из не вошедшего в "Рок" материала. Режиссер создал еще один документальный фильм — "Последний герой". Несколько сцен из обоих фильмов вошли в новую работу "Цой". Эти сцены — единственная возможность увидеть музыканта на экране. Режиссер принял решение включить в картину только архивные съемки — самого Цоя, точнее актера, его изображающего, в фильме нет. Учитель хотел снять картину не про самого музыканта, а про то, как он, его образ повлиял на жизнь его родственников и тысяч поклонников по всему СССР и продолжает влиять на современную Россию и ее жителей до сих пор: "Он оказывал удивительное действие на людей своей внутренней харизмой, человеческой натурой, какой-то физикой. И феномен Цоя в том, что эта его сила ощущается до сих пор. Почему его песни не выходят из головы? Почему сегодня они снова актуальны? Какие такие смыслы они передают новым поколениям? Своим фильмом мы пытались найти ключ к этой загадке. Приблизились — да. Но до конца эту тайну не разгадать".

Описание Кадр из фильма "Цой" © Sony Pictures

Режиссер начал работу над сценарием вместе с Александром Гоноровским около десяти лет назад, но тогда снять фильм не удалось. Вернувшись к этой истории, Учитель доработал ее вместе с молодым автором Саввой Минаевым. События в фильме действительно основаны на реальных, но сценаристы с режиссером решили оставить в фильме пространство для художественной условности, поэтому не стоит ожидать от него документальной точности

Описание Кадр из фильма "Цой" © Sony Pictures

"В фильме не будет титра "основано на реальных событиях". Хотя при этом часть событий абсолютно реальна: авария действительно случилась, гроб с телом Цоя на самом деле перевозили из Латвии в Петербург на автобусе. Сцена похорон с огромным портретом Цоя и толпой фанатов тоже не придумана. В фильме ребенок поет песню, которую он сочинил для отца — и это тоже факт, сын музыканта тогда написал песню о папе. Это те моменты, которые врезались мне в память еще 30 лет назад, и они, конечно, будут отражены в фильме. Но в основе сюжета — вымысел, предположение о том, что могло происходить в том автобусе. Никто ведь не знает, как все было на самом деле", — подчеркивает режиссер.

Прототипами героев картины стали настоящие люди, однако их имена были изменены, чтобы подчеркнуть, что все-таки эти персонажи — собирательный образ, а не точный портрет родных и близких музыканта. Марьяна Спивак сыграла бывшую жену Цоя Марину, Паулина Андреева — его новую любовь Полину, Илья Дель — Рика, парня Марины, Игорь Верник — продюсера Юрия Райзена, а дочка Учителя, Маша Пересильд, — маленького сына Цоя Сашу. Единственного полностью выдуманного персонажа, фанатку и фотографа Вику, сыграла дебютантка Надежда Калеганова. Что касается главного действующего лица, водителя автобуса, то в реальной жизни он — латвиец и семейный человек. Учитель превратил его в русского, неразговорчивого мужика, встречающегося с сотрудницей милиции Илзе Ясс (Инга Тропа).

Описание Кадр из фильма "Цой" © Sony Pictures

"Для себя я определил его как человека, который жил в глухой деревне, у него был свой уклад, и вдруг рядом с ним упал метеорит — и это перевернуло весь его мир, но он даже не знает, как к этому происшествию отнестись", — рассказывает о своем персонаже Цыганов. По его словам, когда произошла авария, никто не интересовался мыслями и чувствами водителя, хотя у него была своя жизнь, свой дом и отношения и он оказался невольным участником этой трагедии. "История в итоге не про него, а про нас с вами — про любого человека, который садился за руль, или не садился. Мне в этой истории больше всего интересна и близка тема путей, судеб, встреч и поворотов".

Описание Кадр из фильма "Цой" © Sony Pictures