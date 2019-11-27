Производство фруктовых чипсов: как построить бизнес на правильных снэках?

Перекусить быстро и вкусно, да еще и без вреда для здоровья - один из часто встречающихся запросов у тех, кто придерживается здорового образа жизни. Вкусные и полезные снэки - сегодня на пике популярности. Этот продукт востребован не только в фитнес-центрах, но также в кафе и супермаркетах. Именно поэтому производство фруктовых чипсов и батончиков становится привлекательным видом бизнеса. Заметив спрос на такой вид продукции, Марина решила запустить производство по изготовлению фруктовых чипсов, но не знает с чего начать. Предприниматели, уже не первый год поставляющие полезные снэки на полки супермаркетов, подсказали девушке с чего стоит начать этот бизнес. Какую юридическую форму необходимо выбрать? При регистрации бизнеса вам подойдет как общество с ограниченной ответственностью, так и индивидуальное предпринимательство. При выборе системы налогообложения - для ИП подойдет упрощенная (УСН - прим. ТАСС), где налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%. Для ООО - общая система налогообложения. Подать документы на регистрацию вы можете как в Федеральной налоговой службе, так и в центрах "Мой бизнес" и "Мои документы", а также на сайте Госуслуги.ру. Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов советует: На старте предпринимательской деятельности вы можете зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, что гораздо проще, чем регистрация ООО. Конечно, если вы не собираетесь поставлять продукцию в федеральные торговые сети, они работают только с ООО и требуют наличия НДС в документах от поставщика. Когда мы запускали свое производство, то начали с ИП, чтобы иметь возможность работать с небольшими компаниями, магазинами и вести интернет-продажи, но когда вышли на сети, то зарегистрировали ООО. Сегодня у нас работают обе юрформы, которые мы используем в работе с разными заказчиками. Как найти подходящее помещение? Для того, чтобы запустить свой бизнес, вам придётся найти помещение, подходящее под пищевое производство. Оно должно быть оборудовано всеми необходимыми коммуникациями - водоснабжением, отоплением, электричеством, канализацией, вентиляцией, а пол и стены - облицованы керамической плиткой. Все требования к его организации вы можете найти в соответствующем СанПине. Если у вас возникли сложности с поиском такого помещения, вы можете обратиться в центры "Мой бизнес", где вам бесплатно помогут подобрать доступные варианты среди государственного или муниципального имущества, а также расскажут о плюсах работы в промышленных парках. Сегодня большая часть таких парков субсидируется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Так, предприниматели-арендаторы могут рассчитывать на льготное пользование оборудованием и более низкую арендную ставку по сравнению с рынком. Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов рекомендует:

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Обязательно поинтересуйтесь, если ли в вашем регионе кластеры пищевой промышленности. Как правило, это территории бывших советских комбинатов, которые переформатированы для сдачи помещений профильным арендаторам. Это даст вам возможность расположить производство в помещении которое уже отвечает всем нормам и требованиям СанПина, поэтому вам не придется инвестировать в ремонт такого помещения. И не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Генеральный директор компании "Смоленская смоква" Алексей Кирпичников советует: Если вы обладаете достаточными инвестициями, то лучше построить здание с нуля, спроектировав помещение таким образом, что оно сразу будет отвечать требованиям Роспотребнадзора. В своей практике мы столкнулись с тем, что помещение, где мы решили расположить производство, не соответствовало СанПину, нам пришлось вести долгие и утомительные ремонтные работы, перенося вентиляцию, водоотведение и другую базовую коммуникацию. Из-за этого наше производство не могло работать на полную мощность, а ремонт требовал постоянных финансовых вложений. Каким должно быть оборудование? Технология производства фруктовых чипсов проста: фрукты очищаются от кожуры и семян, после - нарезаются тонкими слайсами. А далее фруктовые заготовки отправляются в специальное сушильное устройство для удаления влаги. Оно обладает функцией поддержания оптимального температурного режима, и здесь вам стоит учитывать, что для каждого фрукта он свой. Именно без такой сушильной камеры вы не сможете запустить производство. Кроме того, вам могут понадобиться автомат для чистки фруктов, а также фасовочная машинка.

Если вам не хватает собственных средств для запуска технологической цепочки, то в рамках нацпроекта по поддержке МСП вы можете воспользоваться программой льготного лизинга оборудования, и закупить его по ставке 6% годовых - на отечественное и 8% - на иностранное пищевое оборудование. Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов отмечает: Конечно, самым лучшим оборудованием признано европейское, но стоимость на него гораздо выше, чем, например, у российского. В своем производстве мы использовали отечественные сушильные шкафы, их можно приобрести в ценовом диапазоне - от 200 тыс. рублей. Они могут работать на разных источниках энергии - электричестве или газе. Здесь стоит смотреть на тарифы и просчитывать, какой вариант может быть для вас экономически более выгодным. А также учитывать возможности помещения, где располагается производство. Найти производителей оборудования можно как через интернет, так и на выставках российского и международного пищевого оборудования. Где закупать фрукты? Безусловно предпочтение стоит отдать оптовым базам, где цена на товар будет значительно ниже, чем на рынках или в гипермаркетах. Сырье нужно выбирать свежее, без гнили и поражений, но при этом в производстве фруктовых чипсов допускается закупка недоспелых, примятых или, наоборот, переспелых фруктов. Как правило, такие несовершенства не заметны в нарезанном виде и не могут навредить качеству товара. Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов рекомендует: Проще всего найти поставщиков на овощных базах и в интернете, например, на сайте Агросервер.ру. Договориться о поставках можно и напрямую с фермерами, которые выращивают садово-ягодные культуры. Цена на продукт будет ниже, но придется потратить много времени на поиск поставщиков, которые смогут гарантировать качественное сырье и доставку продукции до производства. Заниматься этим имеет смысл у вас большое производство. Какие документы на продукцию мне необходимо получить? Все продукты питания подлежат обязательной сертификации. Такой порядок установлен на законодательном уровне и проводится в форме обязательного декларирования в соответствии с положениями действующих регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза - прим. ТАСС). Получить декларацию соответствия вы можете в аккредитованных органах сертификации. Генеральный директор компании "Смоленская смоква" Алексей Кирпичников советует:

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