{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производство фруктовых чипсов: как построить бизнес на правильных снэках?

© Анастасия Зотова/ТАСС
Бизнесмены, поставляющие полезные снэки в супермаркеты, поделились советами по реализации такого вида бизнеса

Перекусить быстро и вкусно, да еще и без вреда для здоровья - один из часто встречающихся запросов у тех, кто придерживается здорового образа жизни. Вкусные и полезные снэки - сегодня на пике популярности. Этот продукт востребован не только в фитнес-центрах, но также в кафе и супермаркетах. Именно поэтому производство фруктовых чипсов и батончиков становится привлекательным видом бизнеса.

Заметив спрос на такой вид продукции, Марина решила запустить производство по изготовлению фруктовых чипсов, но не знает с чего начать. Предприниматели, уже не первый год поставляющие полезные снэки на полки супермаркетов, подсказали девушке с чего стоит начать этот бизнес.

Какую юридическую форму необходимо выбрать?

При регистрации бизнеса вам подойдет как общество с ограниченной ответственностью, так и индивидуальное предпринимательство. При выборе системы налогообложения - для ИП подойдет упрощенная (УСН - прим. ТАСС), где налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%. Для ООО - общая система налогообложения. Подать документы на регистрацию вы можете как в Федеральной налоговой службе, так и в центрах "Мой бизнес" и "Мои документы", а также на сайте Госуслуги.ру

Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов советует:

На старте предпринимательской деятельности вы можете зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, что гораздо проще, чем регистрация ООО. Конечно, если вы не собираетесь поставлять продукцию в федеральные торговые сети, они работают только с ООО и требуют наличия НДС в документах от поставщика. Когда мы запускали свое производство, то начали с ИП, чтобы иметь возможность работать с небольшими компаниями, магазинами и вести интернет-продажи, но когда вышли на сети, то зарегистрировали ООО. Сегодня у нас работают обе юрформы, которые мы используем в работе с разными заказчиками.

Как найти подходящее помещение?

Для того, чтобы запустить свой бизнес, вам придётся найти помещение, подходящее под пищевое производство. Оно должно быть оборудовано всеми необходимыми коммуникациями - водоснабжением, отоплением, электричеством, канализацией, вентиляцией, а пол и стены - облицованы керамической плиткой. Все требования к его организации вы можете найти в соответствующем СанПине.

Если у вас возникли сложности с поиском такого помещения, вы можете обратиться в центры "Мой бизнес", где вам бесплатно помогут подобрать доступные варианты среди государственного или муниципального имущества, а также расскажут о плюсах работы в промышленных парках. Сегодня большая часть таких парков субсидируется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Так, предприниматели-арендаторы могут рассчитывать на льготное пользование оборудованием и более низкую арендную ставку по сравнению с рынком.

Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов рекомендует:

На эту тему
Авторские туры: бизнес на нестандартных путешествиях

Обязательно поинтересуйтесь, если ли в вашем регионе кластеры пищевой промышленности. Как правило, это территории бывших советских комбинатов, которые переформатированы для сдачи помещений профильным арендаторам. Это даст вам возможность расположить производство в помещении которое уже отвечает всем нормам и требованиям СанПина, поэтому вам не придется инвестировать в ремонт такого помещения. И не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности.

Генеральный директор компании "Смоленская смоква" Алексей Кирпичников советует:

Если вы обладаете достаточными инвестициями, то лучше построить здание с нуля, спроектировав помещение таким образом, что оно сразу будет отвечать требованиям Роспотребнадзора. В своей практике мы столкнулись с тем, что помещение, где мы решили расположить производство, не соответствовало СанПину, нам пришлось вести долгие и утомительные ремонтные работы, перенося вентиляцию, водоотведение и другую базовую коммуникацию. Из-за этого наше производство не могло работать на полную мощность, а ремонт требовал постоянных финансовых вложений.

Каким должно быть оборудование?

Технология производства фруктовых чипсов проста: фрукты очищаются от кожуры и семян, после - нарезаются тонкими слайсами. А далее фруктовые заготовки отправляются в специальное сушильное устройство для удаления влаги. Оно обладает функцией поддержания оптимального температурного режима, и здесь вам стоит учитывать, что для каждого фрукта он свой. Именно без такой сушильной камеры вы не сможете запустить производство. Кроме того, вам могут понадобиться автомат для чистки фруктов, а также фасовочная машинка.

Описание
© Анастасия Зотова/ТАСС

Если вам не хватает собственных средств для запуска технологической цепочки, то в рамках нацпроекта по поддержке МСП вы можете воспользоваться программой льготного лизинга оборудования, и закупить его по ставке 6% годовых - на отечественное и 8% - на иностранное пищевое оборудование.

Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов отмечает:

Конечно, самым лучшим оборудованием признано европейское, но стоимость на него гораздо выше, чем, например, у российского. В своем производстве мы использовали отечественные сушильные шкафы, их можно приобрести в ценовом диапазоне - от 200 тыс. рублей. Они могут работать на разных источниках энергии - электричестве или газе. Здесь стоит смотреть на тарифы и просчитывать, какой вариант может быть для вас экономически более выгодным. А также учитывать возможности помещения, где располагается производство. Найти производителей оборудования можно как через интернет, так и на выставках российского и международного пищевого оборудования.  

Где закупать фрукты?

Безусловно предпочтение стоит отдать оптовым базам, где цена на товар будет значительно ниже, чем на рынках или в гипермаркетах. Сырье нужно выбирать свежее, без гнили и поражений, но при этом в производстве фруктовых чипсов допускается закупка недоспелых, примятых или, наоборот, переспелых фруктов. Как правило, такие несовершенства не заметны в нарезанном виде и не могут навредить качеству товара.

Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов рекомендует:

Проще всего найти поставщиков на овощных базах и в интернете, например, на сайте Агросервер.ру. Договориться о поставках можно и напрямую с фермерами, которые выращивают садово-ягодные культуры. Цена на продукт будет ниже, но придется потратить много времени на поиск поставщиков, которые смогут гарантировать качественное сырье и доставку продукции до производства. Заниматься этим имеет смысл у вас большое производство.

Какие документы на продукцию мне необходимо получить?

Все продукты питания подлежат обязательной сертификации. Такой порядок установлен на законодательном уровне и проводится в форме обязательного декларирования в соответствии с положениями действующих регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза - прим. ТАСС). Получить декларацию соответствия вы можете в аккредитованных органах сертификации. 

Генеральный директор компании "Смоленская смоква" Алексей Кирпичников советует:

На эту тему
На грани науки и пищевой промышленности: как построить бизнес на производстве БАДов?

Сначала вам предстоит подать образцы своей продукции для проведения лабораторных испытаний и соответствующий пакет документов на них. Такие аккредитованные лаборатории вы без труда сможете найти в интернете. Если все в порядке, и продукт соответствует действующим нормам и техническим условиям, по завершению испытаний вы получите положительный протокол. С этим протоколом вы должны обратиться в орган сертификации. Здесь можно воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний, которые помогут вам подготовить технические документы и получить декларацию соответствия. При заключении договора с такими компаниями обращайте внимание, чтобы они были готовы вам на руки предоставить оригинал протокола исследований, а также оригинал договора и акта выполненных работ. Сама декларация регистрируется в электронном виде. Вся процедура должна занять около 10 рабочих дней.

Какой должна быть упаковка?

Еще один вопрос, о котором вам придется позаботиться - это упаковка ваших фруктовых чипсов.  Она должна соответствовать требованиям безопасности, а также привлекать внимание покупателей. Помочь с разработкой ее дизайна могут в центрах "Мой бизнес".  Сегодня в стране работаю 48 таких центров, еще 35 планируется открыть до конца 2019 года.

Генеральный директор компании "Фрутсы" Владимир Кулешов рекомендует:

Недавно мы сделали отдельную линейку, позиционируем ее, как для более молодых и активных. Выпуская ее на продажу, мы сменили крафтовую бумагу - на черную с яркими рисунками. Объясню, почему мы решили отказаться от крафта: люди связывают полезные продукты с экотематикой и как правило выбирают такой вид упаковки. Сегодня появилась масса компаний, кто именно так упаковывает свою продукцию, она теряется на полках магазинов среди аналогично упакованных товаров. Поэтому я рекомендую разработать такой дизайн, который поможет вам выделяться среди конкурентов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Налоговый режим для самозанятых в Самаре упростят в 2020 году
Самозанятые смогут платить налог в размере 4% от доходов, полученных от физических лиц, или 6% - от доходов с юридических лиц, установив на смартфон приложение "Мой налог"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС