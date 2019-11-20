Авторские туры: бизнес на нестандартных путешествиях

Сегодня любителям активного образа жизни предлагают попробовать новые форматы для проведения отпуска. Например, вместо привычного спортзала, туристам предлагают погрузиться в мир йоги, фитнеса или экстрима в горах, лесу или на берегу моря. Их размещают в живописных, удаленных от шума и цивилизации гостевых домах или кемпингах, организуют для них экскурсионную программу, а также различные практики, направленные на совершенствование своего физического и эмоционального состояния. Увидев заинтересованность людей в таком виде отдыха, Марина решила открыть компанию по организации авторских туров. Предприниматели, не первый год отправляющие туристов в нестандартные отпуска, поделились с Мариной практичными советами по реализации такого вида бизнеса. Какую юридическую форму выбрать? Первое, что стоит сделать – зарегистрировать бизнес. Поэтому, вам необходимо выбрать юридический статус для вашей компании. Это может быть общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство. При выборе системы налогообложения стоит отдать предпочтение – упрощенной (УСН – прим. ТАСС), где налог уплачивается либо с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%. Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает:

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Регистрация ИП выйдет в разы дешевле и потребует минимум документов, а также отлично подойдет тем, кто пока не задумывается о собственной франшизе или продаже доли в бизнесе. Помните, что основное отличие этих двух форм регистрации в том, что, оформляя ИП, вы отвечаете по долгам и обязанностям перед контрагентами своим личным имуществом, а ООО — лишь уставным капиталом. С чего начать подготовку авторского тура? Для начала вам предстоит сформировать концепцию вашего продукта. Это может быть поездка в место, удаленное от популярных турмашрутов, или экотуризм, как способ погрузить горожан в жизнь деревни. Возможно, вы решите заняться организацией поездок для многодетных семей или людей с инвалидностью, йога- или фитнес-туров. Именно специфика вашей услуги определит все дальнейшие действия. Обучиться бесплатно азам маркетинга можно в центрах "Мой бизнес" или в режиме онлайн на образовательной платформе "Деловая среда". Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает: Для начала стоит определиться с местом, где пройдет тур, и проработать программу в соответствии с тематикой. Например, мы организуем йога-туры, поэтому обязательно включаем в расписание практику по йоге утром и медитации на открытом воздухе. Очень важно запланировать экскурсии и показать достопримечательности этой местности. Суть авторских туров – в насыщенной тематической программе, которую вы беретесь организовывать для ваших клиентов. При этом она должна быть универсальной и подходить самой разной публике. Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует: После того, как вы выбрали страну или регион, рекомендую разработать сразу несколько туристических маршрутов разного уровня сложности и продолжительности, чтобы у вас всегда была возможность предложить разные варианты своим клиентам. Самыми популярными являются запросы на туры продолжительностью не больше 10 дней, реже – три недели. Кроме того, все больше людей интересуется туризмом выходного дня, такой тур не должен длиться больше трех-четырех дней. Не набирайте группу больше восьми человек, иначе вы не сможете создать обстановку частного путешествия и потратите много времени и сил на организационные вопросы. Где разместить туристическую группу? Вопрос размещения тургруппы – один из базовых и требует серьезного подхода. Вы можете подыскать гостиничный комплекс, турбазу, отель или гостевой дом. Важно убедиться, что они предлагают комфортные условия проживания, а также все необходимые услуги для ваших гостей.

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Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова рекомендует: При бронировании гостиницы рекомендую напрямую связываться с администрацией, при этом вы предварительно можете найти этот отель на Booking.com. Так, стоимость за номер будет ниже, и вы сможете договориться о бонусах и скидках для вас и вашей группы, а также проговорить все детали заселения. Обычно гостиницы охотно идут на работу с группами, но попросят внести 30-40% предоплаты за бронь. Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует: Почти все отели предлагают включить в стоимость проживания питание. Ориентируйтесь на программу, если у вас много экскурсий и походов, то лучше включить только завтраки. Обеды вы можете делать выездными, а ужин – готовить вместе, если гостиница располагает зоной барбекю или кухонным блоком. Как рассчитать стоимость тура? При расчете стоимости тура вам нужно учесть все затраты: стоимость трансфера до или от гостиницы, а также к местам экскурсий, вознаграждение гиду, оплату инструкторов по йоге, фитнесу, экстремальным видам спорта, если вы включаете такой вид активности в свой тур. Кроме того, не забудьте включить расходы и на специалистов, которые будет помогать в организации – маркетолога, таргетолога, специалиста по продажам, фотографа.

Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает: Просуммировав все затраты, вы получите себестоимость путевки. После чего можете добавить порядка 20-30% к себестоимости, это и будет ваша прибыль. Если с одного человека вы зарабатываете меньше 10 тысяч рублей, тур считается нерентабельным. Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует: Формируя цену за турпакет, всегда четко прописывайте на сайте или в соцсетях, где вы ведете продажи, что туда входит: проживание, ваши услуги, транспорт, отели, оплата экскурсий, входные билеты. Авторские туры отличаются от услуг туроператоров тем, что не занимаются авиабилетами туристов и трансфером до предполагаемого места встречи. Обращайте на это внимание ваших клиентов, многие еще не привыкли к такому виду услуг. Как найти туристов?

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