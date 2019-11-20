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Авторские туры: бизнес на нестандартных путешествиях

© Анастасия Зотова/ТАСС
Предприниматели, занимающиеся организацией нестандартных отпусков, поделились советами по реализации такого вида бизнеса

Сегодня любителям активного образа жизни предлагают попробовать новые форматы для проведения отпуска. Например, вместо привычного спортзала, туристам предлагают погрузиться в мир йоги, фитнеса или экстрима в горах, лесу или на берегу моря. Их размещают в живописных, удаленных от шума и цивилизации гостевых домах или кемпингах, организуют для них экскурсионную программу, а также различные практики, направленные на совершенствование своего физического и эмоционального состояния.

Увидев заинтересованность людей в таком виде отдыха, Марина решила открыть компанию по организации авторских туров. Предприниматели, не первый год отправляющие туристов в нестандартные отпуска, поделились с Мариной практичными советами по реализации такого вида бизнеса.

Какую юридическую форму выбрать?

Первое, что стоит сделать – зарегистрировать бизнес. Поэтому, вам необходимо выбрать юридический статус для вашей компании. Это может быть общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство. При выборе системы налогообложения стоит отдать предпочтение – упрощенной (УСН – прим. ТАСС), где налог уплачивается либо с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%.

Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает:

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Регистрация ИП выйдет в разы дешевле и потребует минимум документов, а также отлично подойдет тем, кто пока не задумывается о собственной франшизе или продаже доли в бизнесе. Помните, что основное отличие этих двух форм регистрации в том, что, оформляя ИП, вы отвечаете по долгам и обязанностям перед контрагентами своим личным имуществом, а ООО — лишь уставным капиталом.

С чего начать подготовку авторского тура?

Для начала вам предстоит сформировать концепцию вашего продукта. Это может быть поездка в место, удаленное от популярных турмашрутов, или экотуризм, как способ погрузить горожан в жизнь деревни. Возможно, вы решите заняться организацией поездок для многодетных семей или людей с инвалидностью, йога- или фитнес-туров. Именно специфика вашей услуги определит все дальнейшие действия. Обучиться бесплатно азам маркетинга можно в центрах "Мой бизнес" или в режиме онлайн на образовательной платформе "Деловая среда".

Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает:

Для начала стоит определиться с местом, где пройдет тур, и проработать программу в соответствии с тематикой. Например, мы организуем йога-туры, поэтому обязательно включаем в расписание практику по йоге утром и медитации на открытом воздухе. Очень важно запланировать экскурсии и показать достопримечательности этой местности. Суть авторских туров – в насыщенной тематической программе, которую вы беретесь организовывать для ваших клиентов. При этом она должна быть универсальной и подходить самой разной публике.

Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует:

После того, как вы выбрали страну или регион, рекомендую разработать сразу несколько туристических маршрутов разного уровня сложности и продолжительности, чтобы у вас всегда была возможность предложить разные варианты своим клиентам. Самыми популярными являются запросы на туры продолжительностью не больше 10 дней, реже – три недели. Кроме того, все больше людей интересуется туризмом выходного дня, такой тур не должен длиться больше трех-четырех дней. Не набирайте группу больше восьми человек, иначе вы не сможете создать обстановку частного путешествия и потратите много времени и сил на организационные вопросы.

Где разместить туристическую группу?

Вопрос размещения тургруппы – один из базовых и требует серьезного подхода. Вы можете подыскать гостиничный комплекс, турбазу, отель или гостевой дом. Важно убедиться, что они предлагают комфортные условия проживания, а также все необходимые услуги для ваших гостей.

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Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова рекомендует:

При бронировании гостиницы рекомендую напрямую связываться с администрацией, при этом вы предварительно можете найти этот отель на Booking.com. Так, стоимость за номер будет ниже, и вы сможете договориться о бонусах и скидках для вас и вашей группы, а также проговорить все детали заселения. Обычно гостиницы охотно идут на работу с группами, но попросят внести 30-40% предоплаты за бронь.

Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует:

Почти все отели предлагают включить в стоимость проживания питание. Ориентируйтесь на программу, если у вас много экскурсий и походов, то лучше включить только завтраки. Обеды вы можете делать выездными, а ужин – готовить вместе, если гостиница располагает зоной барбекю или кухонным блоком.

Как рассчитать стоимость тура?

При расчете стоимости тура вам нужно учесть все затраты: стоимость трансфера до или от гостиницы, а также к местам экскурсий, вознаграждение гиду, оплату инструкторов по йоге, фитнесу, экстремальным видам спорта, если вы включаете такой вид активности в свой тур. Кроме того, не забудьте включить расходы и на специалистов, которые будет помогать в организации – маркетолога, таргетолога, специалиста по продажам, фотографа. 

Описание
© Анастасия Зотова/ТАСС

Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова отмечает:

Просуммировав все затраты, вы получите себестоимость путевки. После чего можете добавить порядка 20-30% к себестоимости, это и будет ваша прибыль. Если с одного человека вы зарабатываете меньше 10 тысяч рублей, тур считается нерентабельным.

Организатор этнических туров Анастасия Пертунен советует:

Формируя цену за турпакет, всегда четко прописывайте на сайте или в соцсетях, где вы ведете продажи, что туда входит: проживание, ваши услуги, транспорт, отели, оплата экскурсий, входные билеты. Авторские туры отличаются от услуг туроператоров тем, что не занимаются авиабилетами туристов и трансфером до предполагаемого места встречи. Обращайте на это внимание ваших клиентов, многие еще не привыкли к такому виду услуг.

Как найти туристов?

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Подобрать и составить маршрут – еще не самое сложное. Ваша бизнес идея не сможет реализоваться, если вы не наберете группу людей, готовых отправиться вместе с вами в тур. Поэтому вам заранее стоит позаботиться о рекламе. Обучение по продвижению своего товара, в том числе через соцсети, можно пройти бесплатно в центрах "Мой бизнес". Если нет возможности обучаться очно, то в онлайн режиме можно найти такой курс на платформе "Деловая среда".

Автор туристического проекта Energy of life Дина Хакимова советует:

Обязательно создайте собственный сайт с хорошим контентом, качественными фото и видео. Найдите таргетолога, который настроит для вас таргетированную рекламу. Мощной рекламной площадкой сегодня являются и соцсети – Instagram, Вконтакте и Facebook. Повысить продажи вы можете, развивая личный блог и рассказывая о путешествиях и турах. Собирайте фотографии и видеоотзывы участников: пусть они делятся впечатлениями и эмоциями. Это повысит доверие ваших потенциальных клиентов.

Организатор этнических туров Анастасия Пертунен обращает внимание:

Недобор туристов может привести вас к работе в минус, поэтому начинайте рекламировать туры за полгода. Вводите различные акции и скидки для раннего бронирования, а также делайте бонусы туристам, которые привели друзей.

Каких инвестиций потребует такой бизнес?

Реализация такой бизнес идеи, скорее, потребует от вас хороших лидерских качеств, безупречной коммуникации и организаторских способностей, чем больших инвестиций. Но все же есть ряд затрат, которые вам стоит учесть: предоплата за гостиницу, а также вложения в рекламу и сайт. Если собственных средств не хватает, то вы можете обратиться в государственные микрофинансовые организации. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы " начинающим предпринимателям стали доступны небольшие денежные займы до 5 млн рублей. Они могут быть оформлены по льготной процентной ставке, близкой к ставке Центробанка, сейчас она составляет 6,5% годовых. Его вы можете получить сроком до трех лет даже на этапе стартапа.

Организатор этнических туров Анастасия Пертунен обращает внимание:

Обязательно берите с клиентов предоплату в размере 30-40% от стоимости тура. Так вы сможете внести предоплату за бронирование и снизить собственные вложения.

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