Недетский бизнес: открываем центр дополнительного образования

Большинство родителей традиционно стараются дать своим детям сверх того, что дает классическая школьная программа. Многие из них убеждены, школьные знания обязательно пригодятся во взрослой жизни, независимо от дальнейшей профессии и статуса. Но при этом даже самый опытный педагог не всегда способен обеспечить индивидуальный подход каждому из 20 - 40 учеников. Именно поэтому спрос на услуги детских образовательных центров всегда остается высоким. Цель дополнительных занятий - это, в первую очередь, найти себя в профессии, улучшить свои знания по выбранному предмету, а для ребят помладше - это возможность найти таланты в самых разных областях, разнообразить свой досуг и иметь мотивацию учиться. После окончания педагогического университета Марина несколько лет проработала в гимназии, а сегодня задумалась об открытии своего центра дополнительного школьного образования. Основательницы частных детских центров поделились с Мариной рекомендациями, с чего стоит начать этот вид бизнеса и к каким аспектам стоит подходить очень внимательно. Какую юридическую форму мне необходимо выбрать? Первое что вам придется сделать - зарегистрировать свой бизнес. И здесь вам подойдет как индивидуальное предпринимательство, так и общество с ограниченной ответственностью. Следующим шагом станет выбор системы налогообложения. В сфере дополнительного образования наиболее удобными принято считать упрощенную или патентную системы. При патентной системе (ПСН) вам предложат платить налоги с условного годового дохода. Его ставка определяется отдельным региональным законом и составляет 6%, а также предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся ИП - в этом случае ставка 0%. Выбирая упрощенную систему, налог будет уплачиваться с доходов, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%, но региональным законодательством они могут быть снижены до 1% и 5 %. Основательница театральной студии "Юнона" Елена Яковлева рекомендует: Если вы не собираетесь продавать долю в бизнесе или масштабироваться через создание франшизы, то вам подойдет индивидуальное предпринимательство. К тому же, индивидуальные предприниматели также, как и ООО, могут получать лицензию на этот вид бизнеса, при этом оформление ИП потребует от вас минимум документов. Нужно ли мне лицензировать свой бизнес? Если вы планируете оказывать образовательные услуги, без дальнейшей аттестации и выдачи дипломов и сертификатов, то лицензия на ваш бизнес не требуется. Если вы все же хотите выдавать документы об образовании, то вам предстоит получить лицензию на образовательную деятельность. Оформить документ вы можете в региональном органе управления образованием. Сразу стоит отметить, что процедура - непростая, и требует серьезного подхода к сбору необходимых бумаг. Так, вам понадобятся заверенные нотариусом копии учредительных документов и копии документов, подтверждающие, что у вас имеется помещение для работы, заявление на лицензию, учебный план, документы, подтверждающие кадровое обеспечение. Кроме того, вам предстоит пройти проверку контрольно-надзорных органов, после которой необходимо получить заключение пожарного и санитарно-эпидемиологического надзоров, без которых получение лицензии невозможно. В среднем, вам придется потратить около двух месяцев на ее оформление.

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Основательница театральной студии "Юнона" Елена Яковлева рекомендует: Весомый довод в пользу оформления лицензии - возможность для ваших клиентов вернуть свой НДФЛ (налог на доходы физических лиц - прим. ТАСС) с уплаченной за образование суммы, а это 13%, что дает вам существенное конкурентное преимущество. Кроме того, некоторые образовательные услуги, а также партнерство с ВУЗами, требуют обязательного лицензирования. И добавлю, что лицензированный центр или студия вызывают у родителей гораздо больше доверия к вашему бизнесу. Руководитель сети детских центров "Маленькая страна" Маргарита Ракопуло считает: Лицензия дает ряд возможностей, например, заключать контракты с госучреждениями, получать некоторые субсидии от государства, привлекать гранты на развитие бизнеса в сфере образования. При этом, вам стоит быть готовыми, что после получения лицензии количество проверок контрольно-надзорных органов увеличится, так как лицензия вместе с возможностями для бизнеса в разы увеличивает и вашу ответственность. Каким должно быть помещение для детского центра? Начиная поиск подходящего помещения, для начала стоит проконсультироваться в Роспотребнадзоре и Государственном пожарном надзоре. Именно эти органы и контролируют работу детских центров и выдвигают основные требования к организации пространства. Кроме того, они отражены в СанПине к учреждениям дополнительного образования, поэтому подготавливая локацию постарайтесь максимально учесть все нормы. Если у вас не получается найти подходящее помещение, то рекомендуем обратиться в центр "Мой бизнес", где вам расскажут о доступных вариантах аренды среди государственного или муниципального имущества. Сегодня в стране работаю 58 таких центров. Основательница театральной студии "Юнона" Елена Яковлева рекомендует: Нормативов в сфере организации работы детского центра достаточно много и часто они меняются, поэтому я рекомендую обратиться к порталу "Бизнес-навигатор МСП" (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело - прим. ТАСС), где все эти требования собраны в одном месте. Так вы сможете быть в курсе всех изменений и не ошибиться при подготовке своего помещения для занятий с детьми. При этом, если вы не собираетесь лицензировать свой центр, то вам не нужно уведомлять о начале работы Роспотребнадзор, но это не значит, что через какое-то время они не придут к вам с проверкой. Руководитель сети детских центров "Маленькая страна" Маргарита Ракопуло считает: Помещение должно быть расположено на первых этажах, по СанПину - иметь отдельный вход и несколько детских санузлов. На мой взгляд, оно должно быть просторным, и лучше, если вы его зонируете, создав и игровое, и учебное пространство. Как грамотно спланировать рабочий день центра? Будьте готовы к тому, что основная нагрузка на центр придется в вечернее время, когда дети возвращаются из школ и детских садов. Поэтому постарайтесь подумать, как заполнить утренние и дневные часы работы, чтобы помещение не пустовало. Возможно, вам придется разработать систему скидок и акций. Тоже самое касается и летнего сезона, когда наступает пора отпусков.

Основательница театральной студии "Юнона" Елена Яковлева рекомендует: В данном случае я рекомендую делать ставку на родителей. Например, организовать в пространстве классы по йоге или психологии, занятия для беременных женщин. Можно сдавать классы в аренду под проведение различных тренингов или семинаров. И здесь, скорее всего, вашими клиентами станут родители тех детей, кто ходит к вам на занятия в вечернее время. Нужна ли своя образовательная программа? В сфере образовательных услуг важно качество. Поэтому для грамотной организации учебного процесса лучше воспользоваться профильными педагогическими методиками, которые разработаны с учетом возрастных особенностей детей, их эмоциональных и физических потребностей. Благодаря четко выстроенным образовательным системам, вы сможете добиться положительных результатов в обучении ваших подопечных. Основательница театральной студии "Юнона" Елена Яковлева рекомендует: Я рекомендую нанять методиста (специалист по методике преподавания какого-либо предмета - прим. ТАСС), который поможет вам составить качественные учебные планы. Он точно знает, какой профильной методики лучше придерживаться, и как грамотно организовать образовательный процесс, который будет понятен не только педагогам, но и родителям. Таких специалистов вы можете найти в школах, частных образовательных центрах, а также в муниципальных домах творчества или культуры. Как найти своих клиентов? Привлечь первых клиентов поможет реклама. В первую очередь, вы должны ориентироваться на родителей, проживающих вблизи вашего детского центра, кому, в первую очередь, удобно водить ребенка на занятия рядом с домом. Поэтому, вы можете расклеить объявления на досках около многоквартирных домов, оставлять свои визитки и буклеты в расположенных рядом детских садах и школах. Обучиться продаже своих товаров и услуг, в том числе через соцсети, можно бесплатно в центрах "Мой бизнес". Если нет возможности обучаться очно, то в режиме онлайн такие курсы доступны на платформе "Деловая среда" ( платформа, на которой собраны актуальные знания и сервисы как для начинающих предпринимателей, так и для опытных бизнесменов).

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