Бизнес-план в мусорном баке: как заработать на коммунальных отходах

Ежегодно в России образуется более 70 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). В эту категорию входят – пищевые отходы, тара и упаковка, пакеты, стекло, макулатура, электроприборы, старая мебель, бытовая техника, строительный мусор и т.д. Из них только около 5% перерабатываются и возвращаются в промышленный оборот, несмотря на то, что большая часть такого мусора может быть вторсырьем. Сегодня государство пытается активно решить эту проблему, и проводит в стране мусорную реформу, которая к 2030 году должна изменить систему сбора, утилизации и переработки мусора. В этой реформе огромная роль отводится малым компаниям, которые способны закрыть основные циклы по сбору, хранению, транспортировке и переработке различных отходов. Оценив перспективы эко-бизнеса, Олег решил открыть компанию по сбору и подготовке ТКО для перерабатывающих компаний. Предприниматели, уже начавшие бизнес в этой сфере, дали молодому человеку несколько советов, которые помогут на старте. Какие разрешительные документы мне потребуются? В первую очередь вам необходимо определиться, сортировкой какого мусора вы займетесь, ведь для того, чтобы начать этот бизнес, вам предстоит получить разрешение на деятельность. Регулируется этот бизнес федеральным законом "Об отходах производства и потребления", который определяет пять классов отходов: первые четыре — промышленный мусор, а четвертый и пятый — строительный и бытовой, который мы и называем ТКО. Лицензию на право производить сбор и переработку выдает Минприроды на каждый класс отходов, кроме пятого. Для этого нужно пройти экологическую экспертизу в местном департаменте природопользования и получить соответствующее заключение. Оно выдается предпринимателю один раз бессрочно, но его оформление может занять несколько месяцев. Как правило, муниципальные и государственные органы идут навстречу желающим заняться сбором и транспортировкой мусора, соответственно, процесс отказов в получении лицензии – невысокий, но может занять несколько месяцев.

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Перед тем как лицензировать бизнес, зарегистрируйте его. Здесь больше подойдет такая форма, как общество с ограниченной ответственностью и общая система налогообложения. Генеральный директор "Чисто-Чисто" Андрей Бурдин отмечает: Бытовые отходы относятся к четвертому и пятому классу. Внутри этого класса на работы с некоторыми видами ТКО лицензирование не требуется. Так, например, обязательному лицензированию подлежат сбор/переработка металла, двухкомпонентного сырья, как Тетрапак, строительные отходы, электроника и тд, а вот работы со стеклом, бумагой и пластиком лицензирования не требуют, поскольку они однокомпонентные. Считается, что они наносят минимум вреда окружающей среде. Поэтому вы можете начать работать с этими видами вторсырья сразу после регистрации ООО или ИП. Правда, стоит понимать, что сегодня на рынке вторсырья закупочные цены предприятий сильно снизились, особенно на покупку бумаги и картона, поэтому самым выгодным считается сбор и продажа пластика и цветного металла. Где искать вторсырье? Вы можете сосредоточиться как на одном виде вторсырья – пластике, металле, стекле, бумаге, так и организовать сбор сразу нескольких видов мусора, что выгоднее. В любом случае, вам предстоит наладить бесперебойную поставку сырья и заключить длинные договора. Помните, что конкуренты могут предложить более высокую цену и ваши поставщики перестанут работать с вами. Пробуйте договариваться с промышленными предприятиями, мусоросортировочными заводами или местами скопления людей, например, торговыми центрами. Генеральный директор "Чисто-Чисто" Андрей Бурдин рекомендует: Если вам удастся заключить договор с управляющими компаниями, разместив в жилищных комплексах свои контейнеры для раздельного сбора вторсырья, то получать его вам будет намного проще. Как правило, управляющие компании всегда готовы пойти навстречу, так как экономят на вывозе ТКО, и при этом получают от вас небольшие деньги. Сбор можно организовать в виде скупки отдельных видов отходов по весу. Например, организовать пункт приема стеклотары, макулатуры, металлолома или пластика.

Каким должно быть помещение? Полученное сырье вам предстоит складировать и подготавливать к транспортировке на перерабатывающие заводы. Для этого вам потребуется просторное помещение. Арендуя или приобретая его в собственность площадь, убедитесь, что все инженерные сети подведены к зданию и находятся в исправном состоянии, иначе их подведение может потребовать дополнительных финансовых вложений. Так же вы должны соблюдать нормы СанПина и иметь противопожарное оборудование. Если у вас возникли сложности с поиском, вы можете обратиться в центры "Мой бизнес", где вам бесплатно помогут подобрать доступные варианты среди государственного или муниципального имущества Генеральный директор "Чисто-Чисто" Андрей Бурдин рекомендует: Перерабатывающим компаниям не интересно принимать по 500 кг сырья, поэтому вам понадобится просторное помещение, чтобы накапливать объемы. Минимальный вес, который вам назовут переработчики, 20 тонн. Поэтому помещение должно быть более 500 кв. м, и иметь подключение к источнику электропитания и, при необходимости, к водопроводу. Такое помещение вы можете найти на территории промпарков, так, вам точно удастся арендовать подведенную ко всем коммуникациям площадь. Некоторые компании просто собирают все под открытым небом, что дешевле. Какое оборудование понадобится?

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