"Как тебе такое, Илон Маск?": запускаем инновационный стартап

Бизнес в сфере инноваций – один из самых перспективных и востребованных. Почти все мировые высокотехнологичные гиганты начинали как малый бизнес. Так, Apple, SpaceX, Яндекс выросли из "стартапов в гараже", над которыми их основатели работали в свое свободное время. Эти идеи многим казались нереальными, а эксперименты невыполнимыми, но каждый из них, в итоге, достиг успеха, заняв свою нишу. Олег, несколько лет проработав в сфере телекоммуникаций и занимаясь проектами по инновационной безопасности, задумался о собственном бизнесе. Предприниматели из сферы инноваций, а также инвесторы дали молодому человеку несколько рекомендаций по первым шагам на пути к своему стартапу. Индивидуальное предпринимательство или юридическое лицо? Рассматривая вопрос о регистрации компании, стоит отдать предпочтение обществу с ограниченной ответственностью, особенно, если вы планируете работать с инвесторами и регистрировать интеллектуальную собственность. Основатель компании "АгроДронГрупп" Дмитрий Рубин отмечает: Инновации часто связаны с интеллектуальной собственностью. Как правило, предприниматели оформляют на нее патент, тем самым наращивая активы компании и защищая свои разработки. Часто в долю фирмы входят инвесторы. Юридически эти вопросы удобно решать, когда вы зарегистрированы как ООО. Кроме того, с этой формой вы сможете участвовать в различных грантовых конкурсах. Для ООО сумма гранта гораздо выше, чем для индивидуального предпринимателя. В качестве налогообложения вы можете выбрать упрощенную систему, но до тех пор, пока в состав компании не войдут инвесторы в виде юридических лиц. Тогда вам придется перейти на общую (при УСН, налог уплачивается с доходов, либо с выручки за вычетом расходов). Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%. Также вы освобождаетесь от уплаты ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налога на имущество организаций. Выбирая ОСН, вы уплачиваете сразу несколько видов налогов: налог на прибыль организаций по ставке 20%, НДС, налог на имущество организаций по ставке до 2,2% - прим. ТАСС). Где разместить стартап?

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Рассматривая вопрос размещения компании, стоит определиться, хотите ли вы самостоятельно организовать работу полного цикла производства или заняться только разработкой продукта, научно-техническими исследованиями и его продвижением на рынке. Исходя из бизнес-модели, вы будете понимать, какое помещение необходимо. Помочь с его поиском вам могут в центре "Мой бизнес", где бесплатно расскажут о доступных вариантах среди государственного или муниципального имущества. Свою компанию вы можете разместить и в технопарке. Сегодня большинство таких парков субсидируется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", поэтому они предлагают льготные условия для резидентов по аренде помещения. Сама инфраструктура таких парков максимально направлена на то, чтобы помочь компаниям в разработке и внедрении инновационных технологий. Например, за счет обширного научного оборудования – от оборудования для 3D-модерирования до центра прототипирования. Это позволяет предпринимателям развивать свои стартапы, не тратя на это средства, а также проводить научные исследования, технические испытания, анализ и сертификацию своей продукции. Основатель компании "АгроДронГрупп" Дмитрий Рубин отмечает: Если вы хороший разработчик инновационных продуктов, то это вовсе не значит, что у вас получится быть и хорошим производителем. Бывает, что компании, которые занимаются профессиональным производством, имеют совершенно другую идеологию и организационную структуру, которая отличается от культуры и мышления разработчиков. Поэтому рекомендую рассмотреть вариант производства продукции на аутсорсе. Но для этого вам предстоит составить максимально точное техническое задание и грамотный договор, в котором нужно отразить размер неустойки в случае несоблюдения графика работ. Владелец медицинской компании "МЕДИКОМ" Николай Лисеев рекомендует: Прежде чем разместить свою компанию в технопарке, проанализируйте, кто его резиденты. Ведь преимущество технопарков в том, что они аккумулируют на своей территории схожих по специфике предпринимателей. Так, вы сможете на взаимовыгодных условиях пользоваться необходимым оборудованием и общаться с коллегами, которые всегда смогут вас проконсультировать и поделиться своим опытом. Нужен ли патент на изобретение? Не забывайте, что, создав уникальную технологию или изобретение, вам предстоит юридически защитить его от недобросовестных конкурентов. Для этого можно оформить патент на интеллектуальную собственность в Роспатенте. Оформив его, вы сможете монопольно применять техническое новшество в бизнесе, включая изготовление товара, продажу, экспорт, а также получать прибыль от торговли правами на изобретение. Как правило, патент повышает статус компании, делая ее более привлекательной для инвесторов. Интеллектуальная собственность увеличивает стоимость фирмы и, вдобавок, снижает налоговую нагрузку.

Ознакомиться с порядком оформления патента можно на сайте ведомства. Основатель компании "АгроДронГрупп" Дмитрий Рубин отмечает: Несмотря на то, что патент дает вам защиту со стороны закона, будьте готовы, что вместе с этим он будет опубликован, и станет доступен для изучения вашими конкурентами. Они могут немного усовершенствовать вашу технологию и выпустить ее на рынок или использовать ваши наработки в своем производстве. Поэтому рекомендую обратить внимание на такую правовую форму, как ноу-хау. Это нововведения любого характера: изобретения, оригинальные технологии, знания, которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества. В высокотехнологичном бизнесе ноу-хау, поставленный на баланс компании, позволяет повысить стоимость активов компании по сравнению с неоформленным ноу-хау. Как привлечь финансирование? На этапе становления многие стартапы часто сталкиваются с нехваткой денежных средств для развития. И здесь есть несколько вариантов, которые помогут решить эту проблему. Если вы хотите самостоятельно развивать бизнес, без участия сторонних инвесторов, то в рамках программы кредитования предпринимателей, разработанной Минэкономразвития России, можно получить заем под залог интеллектуальной собственности. Ставка по кредиту составляет 8,5% годовых. Максимальная сумма займа на инвестиционные цели может достигать 2 млрд рублей. Но для этого необходимо, чтобы ваше изобретение было зарегистрировано в Роспатенте, и была проведена оценка стоимости прав на интеллектуальную собственность. Сегодня такой кредит можно получить в МСП Банке. Если вы не смогли воспользоваться традиционными банковскими продуктами из-за небольшой суммы кредита, отсутствия кредитной истории, удаленности населенного пункта и пр., то можете обратиться в государственные микрофинансовые организации и подать заявку на займ до 5 млн рублей. Как правило, инновационный бизнес – приоритетная для поддержки государством сфера бизнеса, поэтому займ может быть оформлен по льготной процентной ставке. Она близка к ставке Центробанка и сейчас составляет 6,5% годовых. Такой займ вы можете получить сроком до трех лет даже на этапе стартапа. Еще один способ привлечь финансирование - получить грант у Фонда содействия инновациям. Сегодня фонд реализует новые программы в сфере высоких технологий, в том числе для стартапов и молодых инноваторов, по которым можно привлечь до 10 млн рублей. Его представительства есть в 68 регионах России.

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