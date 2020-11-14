В Кишиневе в день тишины сохраняется спокойная обстановка

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. День тишины проходит в субботу перед решающим туром президентских выборов в Молдавии. В Кишиневе установилась спокойная обстановка. На улицах города ничто не напоминает о предстоящем голосовании: нет ни плакатов, ни демонстраций. Жители столицы отдыхают в кафе и парках не только от будничных забот, но и от непрерывной агитации, которую политики вели в течение последних нескольких недель.

Неоднозначный итог первого тура серьезно повысил напряжение предвыборной кампании: риторика кандидатов в адрес друг друга заметно обострилась. Действующий президент Игорь Додон, до 1 ноября избегавший эмоциональных замечаний по отношению к своим оппонентам, в пятницу призвал сторонников готовиться выйти на улицы после голосования, чтобы отстоять его победу. В связи с этим корреспондент ТАСС поинтересовался у жителей столицы по поводу их ожиданий обстановки по итогам голосования. Все опрошенные уверены, что их кандидаты не согласятся признать поражение, а волнения могут стать закономерным результатом такой неуступчивости. Однако каких-то конкретных прогнозов и планов по этому вопросу у собеседников пока нет.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду в Кишиневе готова поддержать молодежь из числа опрошенных, тогда как представители старшего поколения по большей части надеются на переизбрание Додона. Однако предпочтения граждан обуславливаются не только возрастом. Так, в разговоре с корреспондентом ТАСС молодой таксист признался, что недавно переехал в столицу из северного региона республики и намерен проголосовать за Додона. Он также отметил, что многие его земляки готовы после выборов направиться в Кишинев, чтобы не позволить оппозиции присвоить себе победу на выборах. Все собеседники, которые не пожелали раскрывать имя своего кандидата, тем не менее заверили, что определились, за кого пойдут голосовать, и считают важным это сделать, так что явка обещает быть достаточно высокой.

Накануне Додон, выступая на митинге перед своими сторонниками, призвал их в случае необходимости выйти на улицы 16 ноября для защиты его победы. Сторонники Санду заверяют, что также будут бороться до конца.

15 ноября состоится второй тур выборов президента Молдавии. В нем примут участие два лидера первого тура - Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.