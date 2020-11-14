Суд в Кишиневе обязал штаб Додона изъять предвыборные листовки, порочащие Санду

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева обязал избирательный штаб действующего президента республики Игоря Додона прекратить распространение листовок, которые были признаны порочащими баллотирующуюся в президенты главу Партии действия и солидарности Майю Санду. Соответствующее решение инстанции опубликовала в субботу представитель штаба Санду Олеся Стамате на своей странице в Facebook .

"Обязывается к немедленному прекращению распространения дискредитирующей информации в отношении электорального конкурента Майи Санду", - отмечается в решении. Оно касается листовок, где говорится, что Санду будет проводить "русофобскую политику", "враждебную к стратегическим и дружественным отношениям с Россией". Суд также признал некорректным суждение о деградации отношений между Кишиневом и Тирасполем в случае победы Санду, а также ряд других.

Второй тур выборов президента стартует 15 ноября. В нем примут участие Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей в первом туре, а также Додон с результатом в 32%. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в первом туре.