Новый и.о. президента Киргизии призвал граждан внести вклад в преодоление трудностей

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов, ставший исполняющим обязанности президента после того, как Садыр Жапаров сложил с себя эти полномочия для участия в выборах, призвал граждан внести вклад в преодоление трудностей.

"В рамках моих конституционных прав как исполняющего обязанности президента я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей", - говорится в обращении Мамытова, опубликованном в субботу на сайте президента Киргизии.

Мамытов отмечает, что "Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья", а "все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются". Новый и.о. президента также упомянул планирующуюся конституционную реформу, которая, по его словам, готовится "по требованию народа".

В субботу Жапаров объявил о сложении полномочий исполняющего обязанности президента для того, чтобы участвовать в досрочных выборах главы государства, которые назначены на 10 января 2021 года. В соответствии с законодательством, занимающие государственные должности лица не имеют права принимать в них участие, они обязаны временно уйти со своих постов.

После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК республики признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым спикером сначала был избран Канат Исаев, а затем - Мамытов. Премьер-министром стал освобожденный протестующими из заключения Жапаров. Ему же перешли полномочия главы государства после того, как 15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.