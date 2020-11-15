В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана считает беспочвенными утверждения ряда СМИ об отзыве посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в ночь на воскресенье пресс-службой ведомства.

"Сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности. Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах - прерогатива президента Азербайджана", - указали в МИД.

В ходе онлайн-брифинга в четверг Бюльбюль оглы, комментируя инцидент с вертолетом Ми-24 ВКС России, сбитым азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: "На войне как на войне, всякое может быть". Как заявил в связи с этим МИД РФ, в ведомстве исходят из того, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом". За подобные высказывания посла подвергли критике и на родине: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку их находят неуместными, и добавил, что этот инцидент не может испортить отношения между двумя странами.

Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена его экипажа погибли, еще один получил ранения. В азербайджанском дипведомстве признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.