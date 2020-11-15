Белорусский оператор связи сообщил о восстановлении работы мобильного интернета в Минске

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусский оператор связи А1 сообщил о возобновлении в Минске полноценной работы мобильного интернета, скорость которого была снижена в воскресенье в соответствии с распоряжением государственных органов.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"По состоянию на 17:35 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.

Ранее в Минске проблемы с услугой передачи данных были зафиксированы у крупнейших операторов страны - А1 и МТС. Белорусские операторы связи в последние недели идут на такой шаг в столице по воскресеньям, когда оппозиция проводит акции протеста.

В воскресенье силовики провели массовые задержания на так называемой площади перемен на улице Червякова в Минске, где собрались протестующие из разных районов белорусской столицы, чтобы почтить память умершего 12 ноября Романа Бондаренко. Всего в входе воскресных протестных акций в республике, по последним данным правозащитников, задержаны 496 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.