СМИ: Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие недели принять ряд жестких мер в отношении Китая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, американский лидер намерен ввести такие жесткие меры против Пекина, чтобы для кандидата от демократов Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, было бы "политически неприемлемым" изменять действующий курс в отношении КНР.

Так, вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США. При этом источники Axios указали, что не стоит ждать новых больших шагов в отношении Тайваня или закрытия китайских генконсульств на территории США. Кроме того, продолжил портал, в американском правительстве обсуждается расширение списка китайских компаний, которые, по версии Вашингтона, имеют связи с ВС КНР. Рестрикции могут коснуться и рыболовной промышленности Китая.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, по данным портала, в ближайшее время выступит с очередными обвинениями в отношении Пекина. "Если Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут политически самоубийственным отменять исторические решения президента Трампа", - сообщил порталу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Джон Эллиот.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний. Китай призывает США перестать оказывать давление на компании КНР и будет решительно отстаивать законные права и интересы своих предприятий, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По словам дипломата, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами".