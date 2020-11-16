В ООН заявили, что проведут в течение недели межливийский диалог в онлайн-формате

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Участники проходившего в Тунисе Форума ливийского политического диалога проведут в течение недели новую встречу в формате видеоконференции. Об этом заявила в воскресенье исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News Arabia.

"Решено провести через неделю виртуальную встречу для обсуждения механизмов избрания будущих органов власти и реализации существующих договоренностей. Все, кто участвовал в форуме в Тунисе, проходившем в позитивной атмосфере, согласны с необходимостью перемен в Ливии, - сказала она. - 10-летний конфликт не может быть урегулирован за одну неделю. Политический диалог - это единственный путь преодоления кризиса, и мы договорились продолжить его на онлайн-платформах, чтобы решить спорные вопросы".

Как утверждала Уильямс, стороны согласовали "план реформирования государственных институтов и порядок проведения выборов". Они также продемонстрировали консенсус относительно озвученных ранее сроков проведения общенациональных выборов в декабре 2021 года, подчеркнула эмиссар ООН.

Ранее МООНПЛ объявила о приостановке тунисского диалога. Как передавал телеканал Al Arabiya, он завершился без каких-либо договоренностей о механизмах формирования единой исполнительной власти - обновленного Президентского совета и Правительства национального единства. В частности, сообщалось, что делегаты из-за возникших противоречий не смогли согласовать имена тех, кто возглавит страну в переходный период.

Диалог под лозунгом "Ливия прежде всего" проходил с понедельника в пригороде тунисской столицы Гаммарте под патронажем МООНПЛ. На встречи были приглашены 75 выбранных международными посредниками представителей со всей Ливии, которые обсуждали формирование единых переходных органов власти и последующее проведение президентских и парламентских выборов.