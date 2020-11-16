Пекин призвал Вашингтон прекратить необоснованное давление на китайские компании

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти КНР призвали США прекратить безосновательное давление на китайские компании и выступают решительно против указа президента Соединенных Штатов о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Об этом в понедельник заявило Министерство коммерции Китая.

"Китай неоднократно высказывал свою твердую позицию по поводу необоснованного давления со стороны США на китайские компании. Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые соответствующие китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Китай призывает американскую сторону прекратить необоснованное давление на китайские компании, обеспечить для китайских предприятий в США честные, справедливые, недискриминационные условия ведения бизнеса", - указывается в документе.

В четверг на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний.

Китай призывает США перестать оказывать давление на компании КНР и будет решительно отстаивать законные права и интересы своих предприятий, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По словам дипломата, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами".