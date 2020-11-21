Президент Мексики заявил, что медпомощь населению должна быть всеобщей и бесплатной

МЕХИКО, 21 ноября. /ТАСС/. Получение медицинской помощи, в том числе лекарств и вакцин, должно быть бесплатным для населения. Такое мнение выразил в субботу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на онлайн-саммите Группы двадцати (G20).

"Право на охрану здоровья - одно из основополагающих прав человека, которое государство должно гарантировать, не принимая во внимание соображения, нацеленные на извлечение прибыли, - сказал политик. - Медицинская помощь, вакцины и лекарства должны быть бесплатными, а доступ к ним должен быть всеобщим". Кроме того, считает Лопес Обрадор, необходимо защищать институт семьи, заботиться о людях пожилого возраста и продвигать идеи здорового питания. Он также отметил, что следует больше доверять людям и обеспечивать их свободу при любых обстоятельствах, отказываясь от желания использовать "авторитарные меры", в числе которых он упомянул введение комендантского часа.

Мексиканский лидер полагает, что экономическое восстановление после завершения пандемии должно идти "снизу вверх". "В первую очередь нужно помогать бедным, а не сосредоточивать усилия правительства только на направлении государственных ресурсов обанкротившимся компаниям или финансовым организациям", - подчеркнул он.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. В его состав входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония) и Евросоюз. По данным Всемирного банка, на страны "двадцатки" приходится 80% мирового ВВП. Функции председателя в объединении в текущем году выполняет Саудовская Аравия.

Главными темами саммита G20, проходящего 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. Как заявил ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, встреча на высшем уровне "призвана укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста".