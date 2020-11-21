Помпео обсудил с представителями Кабула и талибами политическую дорожную карту

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в субботу в Дохе встречи с представителями властей Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как отмечается в распространенном сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, Помпео обсудил с афганскими сторонами снижение насилия в стране и переход к политической дорожной карте урегулирования.

"Госсекретарь отметил продолжение переговоров между сторонами и достигнутый на них прогресс. Майкл Помпео и переговорщики рассмотрели пути снижения насилия, госсекретарь призвал активизировать дискуссии по политической дорожной карте и постоянному всеобъемлющему прекращению огня", - отметили в Госдепартаменте.

Талибов представлял глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Если на встрече с делегацией правительства Помпео "обсудил снижение насилия", то в разговоре с талибами "призвал к значительному снижению насилия".