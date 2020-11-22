В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Грузии работает неисправно, из-за чего результаты второго тура парламентских выборов приходится публиковать в альтернативной форме. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ЦИК.

"Во время загрузки итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Возможно, имело место проникновение извне", - отмечается в заявлении.

В ЦИК также сообщили, что из-за сбоя им пришлось выкладывать результаты выборов, а также заключительные протоколы с помощью резервных ссылок.

В субботу в республике прошел второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округах, восемь из которых расположены в Тбилиси. По предварительным данным ЦИК, во всех 17 округах побеждают представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Второй тур выборов проходил на фоне бойкота оппозиции, которая не признает результаты первого тура.

Первый тур выборов состоялся 31 октября. По его итогам правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.

Как отметил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в общей сложности по итогам обоих туров партия получит 90 из 150 мандатов в новом созыве парламента.