{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Минске в преддверии акции протеста закрыли десять станций метро

В частности, власти закрыли станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская" и "Площадь Победы"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти закрыли в Минске десять станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста .

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"22 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все [четыре] станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщает Минский метрополитен в официальном Telegram-канале.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты. Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске по воскресеньям.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Палестино-израильский конфликт
Помпео заявил, что руководство Палестины отказалось от мира с Израилем, предложенного США
Госсекретарь США уверен, что другие арабские страны присоединяться к мирным соглашениям с Израилем, но "по своим собственным графикам"
Читать полностью