В Минске в преддверии акции протеста закрыли десять станций метро

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти закрыли в Минске десять станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста .

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"22 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все [четыре] станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщает Минский метрополитен в официальном Telegram-канале.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты. Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске по воскресеньям.