G20 поддержит развивающиеся и наименее развитые страны в противостоянии пандемии

ТАСС, 22 ноября. Страны Группы двадцати (G20) полны решимости оказать поддержку всем развивающимся и наименее развитым странам в противостоянии пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом коммюнике, обнародованном в воскресенье по завершении саммита G20, проходившего 21-22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

"Мы нацелены возглавить мировые усилия в создании уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного будущего после COVID-19. Пандемия и ее беспрецедентные последствия, приведшие к потерям человеческих жизней, ущербу для материального благополучия и экономик, обернулись мощнейшими потрясениями, которые выявили проблемы в нашей готовности и способности к реагированию, а также показали общий характер наших вызовов", - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати обязались "продолжать прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить жизни людей, оказать поддержку, особенно наиболее уязвимым группам населения, а также возвратить экономики на траекторию роста, сохранить и создать рабочие места для всех". "Мы по-прежнему преисполнены решимости оказать помощь всем развивающимся и наименее развитым странам, которые сталкиваются с комплексным воздействием пандемии COVID-19 на сферу здравоохранения и социально-экономическую ситуацию, признавая наличие особых проблем в странах Африки и малых островных развивающихся государствах. Мы отмечаем необходимость срочного установления контроля над распространением вируса, что имеет ключевое значение для поддержки восстановления мировой экономики. Мы полны решимости продолжать, пока это необходимо, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы при одновременном предотвращении рисков снижения экономической активности", - подчеркивается в коммюнике.

Отсрочки по выплате долгов

Весьма важным итогом завершившегося в воскресенье саммита стало решение о продлении до июня 2021 года отсрочки по выплате странами платежей по обслуживанию долга. "Мы полны решимости реализовать Инициативу о предоставлении отсрочки по обслуживанию долга для стран с низким уровнем дохода (DSSI), включая продление срока ее действия до конца июня 2021 года, что позволит странам, которые подпадают под ее охват, приостановить выплаты по обслуживанию двусторонних государственных долговых обязательств. Предварительные доклады Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка свидетельствуют о том, что наряду с экстренным финансированием DSSI в значительной степени способствует увеличению расходов в целях преодоления пандемии коронавируса. Всем государственным двусторонним кредиторам следует реализовывать инициативу в полном объеме и на условиях прозрачности", - указывается в итоговом документе.

Кроме того, как заявила "двадцатка", "с учетом масштаба вызванного COVID-19 кризиса, рисков долговой устойчивости и ухудшения экономических перспектив во многих странах с низким уровнем дохода после завершения DSSI может потребоваться индивидуальная работа с долговыми обязательствами отдельных стран".

В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой. На саммите было заявлено также, что еще ряд стран намерены присоединиться к ним. По состоянию на 13 ноября 46 государств направили запросы на участие в DSSI, что, согласно имеющейся оценке, позволит им приостановить выплаты по обслуживанию долга на сумму $5,7 млрд в 2020 году.

Доступ к вакцине

В итоговом коммюнике подчеркивается, что страны Группы двадцати "мобилизовали ресурсы для решения неотложных финансовых задач в сфере глобального здравоохранения в целях поддержки научных исследований, разработки, производства и распределения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин против COVID-19". "Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить доступ к ним всех людей на равноправной основе и по приемлемым ценам, следуя при этом нашим обязательствам по поощрению инноваций", - заверили они.

Одновременно с этим "двадцатка" обязалась "укреплять глобальную готовность к пандемиям, предупреждению, обнаружению и реагированию на них", подтвердив "приверженность полному соблюдению международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, повышению эффективности их осуществления, в том числе за счет укрепления потенциала нуждающихся стран, и продолжению обмена актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией".

Базовая ценность - жизнь и здоровье людей

В течение двух дней на саммите выступали главы государств и правительств крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в которых, по данным Всемирного банка, проживает 64% населения планеты и в общей сложности находится 80% мирового ВВП.

Главной темой встречи стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику. Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги по противодействию вызванному пандемией кризису, оказанию помощи наиболее пострадавшим странам, разработке вакцины. Они также затронули вопросы, связанные с инновациями, укреплением сферы здравоохранения, поддержкой наиболее уязвимых групп общества и сохранением экосистемы планеты.

Для президента России Владимира Путина саммит Группы двадцати стал уже четвертым за неделю: 14 ноября он выступил на Восточноазиатском саммите, 17 ноября - на саммите БРИКС, а 20 ноября - на саммите АТЭС. Все эти мероприятия прошли в формате онлайн, который уже набрал популярность среди мировых лидеров из-за ситуации с коронавирусом. Именно пандемия и пути преодоления ее последствий стали одними из главных тем выступлений российского лидера на всех саммитах.

Обращаясь в субботу к коллегам по "двадцатке", Путин подчеркнул, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, стал беспрецедентным. "Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", - считает президент России. По его словам, вирус унес жизни многих людей, до сих пор главным риском остается вероятность массовой застойной безработицы с последующим ростом бедности и социальной неустроенностью. Путин отметил, что роль "двадцатки" состоит в том, чтобы этого не допустить. Он подчеркнул, что страны Группы двадцати сделали уже много важных шагов в этом направлении, в том числе сформировали пакет стимулов для мировой экономики в совокупном размере $12 трлн.

По словам Путина, для стабилизации ситуации в российской экономике Москва уже "пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую, базовую ценность - жизнь и здоровье людей". Российский лидер заявил, что общий объем антикризисной бюджетной поддержки в стране составил 4,5% ВВП. "Своевременное принятие целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь", - сказал он. "Вместе с тем мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет", - добавил Путин, предложив принять для решения этой проблемы дополнительные меры. Он подчеркнул необходимость стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок. Президент России предложил также продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами.

В завершение своего выступления Путин вновь вернулся к теме пандемии. "Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием, - сказал он. - Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины". "Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой, - подчеркнул российский лидер. - Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это".

Выступавший в тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "Китай готов усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин от коронавируса". "Китай выполнит свое обещание оказать помощь и поддержку развивающимся странам, будет прикладывать все усилия для превращения вакцины от COVID-19 в общественное благо, доступное народам во всем мире", - указал он.

Вокруг Парижского соглашения по климату

Важное место в повестке саммита заняла тема Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Тогда страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Как заявила в воскресенье в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, 19 стран "двадцатки" по итогам онлайн-саммита "подтвердили, что будут выполнять обязательства", связанные с Парижским соглашением по климату.

В то же время президент США Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к документу, в воскресенье вновь его раскритиковал. "Я вывел США из несправедливого и однобокого Парижского соглашения по климату, очень несправедливого для Соединенных Штатов договора. Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды. Оно было нацелено на уничтожение американской экономики. Я отказываюсь лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы американских долларов самым злостным загрязнителям [окружающей среды] <...>. Именно это произошло бы", - сказал он.

По теме изменения климата в ходе саммита высказался премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он выразил мнение, что бороться с этим явлением "необходимо объединенным, комплексным и всеохватывающим путем". Моди отметил, что сейчас наиболее благоприятное время для дальнейшего расширения исследований и инноваций в области новых экологически чистых технологий. "Индия не только выполняет принятые нами цели Парижского соглашения, но и превышает их", - сказал премьер.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в свою очередь выразил мнение, что "борьба с климатическими изменениями - это не ограничение экономического роста". "Мы должны изменить наше мировоззрение и прийти к пониманию, что активные меры по борьбе с изменением климата приведут к трансформации индустриальной системы, нашей экономики и общества и в итоге приведут к быстрому экономическому росту", - отметил он.

Онлайн-саммит и виртуальный фотопортрет

Саудовская Аравия основательно и со всей серьезностью готовилась к принятию на себя председательства в Группе двадцати в 2020 году и к проведению саммита в Эр-Рияде. Однако из-за сложившихся условий лидеры стран не смогли прилететь в саудовскую столицу, поэтому традиционное фото участников встречи в этом году получилось сквозь призму мониторов и телеэкранов с социальной дистанцией в тысячи километров - впервые в истории, но уже привычно для мероприятий высокого уровня 2020 года.

В конце концов, групповой портрет участников саммита в Саудовской Аравии все равно появился, но в виде голографической картинки, спроецированной на стенах памятника ЮНЕСКО - древнего города, а ныне музея под открытым небом Эт-Турайф в оазисе Эд-Дирия в западном пригороде Эр-Рияда (он был первой саудовской столицей). Но вполне настоящими были истребители и гражданские самолеты национальной компании "Саудовские авиалинии", которые пролетели в субботу над столицей в честь саммита G20, прочертив над городом зелено-белый след флага королевства.

В конце второго дня работы саммита король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал председательство в Группе двадцати Италии. "Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году. Саудовская Аравия продолжит играть важную роль в "двадцатке" с целью поиска решений. Мы будем работать в Группе двадцати, чтобы дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету", - подытожил монарх.