В Конгрессе США считают, что администрация Байдена должна вернуть Вашингтон в ДОН

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Администрация демократа Джозефа Байдена, одержавшего, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победу на президентских выборах в США, должна как можно скорее начать процесс возвращения Вашингтона в Договор по открытому небу (ДОН). Уверенность в этом выразили в распространенном в понедельник заявлении председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и глава подкомитета по делам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг (от штата Массачусетс).

"Хотя это будет непросто, новая администрация должна начать процесс возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу как можно скорее или же рассмотреть альтернативные методы обмена жизненно важной информацией, которая окажется потерянной для Соединенных Штатов и наших союзников в результате этого выхода", - убеждены конгрессмены.

По их мнению, действующий президент-республиканец Дональд Трамп, приняв решение довести до конца процесс выхода из договора, тем самым фактически лишает новую администрацию возможности действовать в соответствии с намеченным ею политическим курсом. "Вызывает возмущение, что уходящая администрация предпринимает такие безрассудные шаги, зная, что избранный президент Байден поддерживает Договор по открытому небу, и это лишь подтверждает то, что мы уже и так знаем: президент Трамп пытается, уходя, уничтожить наши жизненно важные институты. Поступив таким образом, он не только поставил под угрозу национальную безопасность США, но и вопиющим образом проигнорировал и намеренно нарушил закон", - считают конгрессмены. Они подчеркивают, что президент, согласно закону, должен был направить официальное уведомление Конгрессу о выходе страны из ДОН и подождать после этого 120 дней, прежде чем окончательно покинуть соглашение, однако не сделал этого.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что Вашингтон в случае принятия решения вернуться в ДОН должен будет делать это на общих основаниях и на условиях всех стран-участниц.

Выход США из ДОН

Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Байден в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН. Он назвал данный шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность в отношениях между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.