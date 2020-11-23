Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели переговоры по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых обсудили отношения между ЕС и Соединенными Штатами, а также пригласили его совершить визит в Брюссель.

"Давайте восстановим сильный альянс ЕС и США. Я только что поговорил с избранным президентом Байденом и пригласил его на специальную встречу 27 стран ЕС в Брюсселе в следующем году. Сейчас самое время объединить усилия в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), климатическими изменениями, в сфере безопасности", - написал в понедельник в Twitter Мишель.

"Рада была поговорить с избранным президентом Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало для глобального партнерства ЕС - США. Сильная совместная работа может сформировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, многосторонности, солидарности и общих ценностях", - отметила в свою очередь фон дер Ляйен.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых ему необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.