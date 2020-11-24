Reuters: полиция Канады не требовала паролей к устройствам связи финдиректора Huawei

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники канадской полиции после задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года не требовали у пограничной службы предоставить им пароли от ее электронных устройств связи. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

По его данным, об этом заявил полицейский Гурвиндер Даливал, который участвует в возобновившихся в понедельник в Верховном суде провинции Британская Колумбия в Ванкувере слушаниях о возможной экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Даливал заверил суд, что вместе с напарником они забрали электронные устройства финдира Huawei и положили их в специальные камеры хранения, но не требовали предоставить им пароли от них, как и не собирались искать в этих устройствах какую-либо информацию.

Ранее один из сотрудников канадской пограничной службы заявил в суде, что попросил Мэн Ваньчжоу дать ему пароли от ее телефона и ноутбука, и что она ему их предоставила добровольно.

С конца октября суд начал заслушивать показания свидетелей, которым задают вопросы относительно задержания финдиректора на канадской территории. Адвокаты Мэн Ваньчжоу просят суд также проверить факты возможных злоупотреблений со стороны официальных лиц США, которые могли привести к задержанию их подзащитной в Канаде. Юристы настаивают, что американская сторона могла "неверно информировать" канадские правоохранительные органы о некоторых фактах, которые в итоге привели к задержанию финдиректора китайской компании в аэропорту Ванкувера с нарушениями закона об экстрадиции.

Текущий этап слушаний продлится до 27 ноября, о датах следующих слушаний пока не сообщалось. Окончательное решение суд должен принять весной 2021 года. В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана.

В конце 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения из-за ситуации с задержанием финансового директора Huawei. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан, которые обвиняются в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.