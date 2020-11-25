Байден допустил выдвижение его экс-соперников кандидатами на должности министров

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, допускает возможность выдвижения кандидатами на министерские должности в новой администрации своих бывших соперников по президентской гонке из числа однопартийцев. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала NBC .

Байдену был задан вопрос о том, обсуждал ли он с бывшими соперниками, в том числе с сенаторами Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Берни Сандерсом (от штата Вермонт), возможность назначения в свой кабинет. Демократ ответил, что в его будущей администрации "уже в достаточной степени представлены" политики, входящие в наиболее прогрессивное крыло партии. "Но ничего нельзя исключать", - добавил он. Как подчеркнул Байден, "забирать людей из Сената, забирать людей Палаты представителей - это по-настоящему трудное решение".

Уоррен и Сандерс были соперниками Байдена в борьбе за выдвижение кандидатами в президенты США от демократов. Оба законодателя вышли из гонки и объявили о поддержке Байдена.