Первые результаты расследования событий вокруг теракта в Вене представят до Рождества

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Независимая комиссия представит до католического Рождества промежуточные результаты расследования обстоятельств, которые предшествовали теракту в Вене. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя комиссии, профессора уголовного права Ингеборг Цербес.

Комиссия приступила к работе 26 ноября. Компетентные органы передали для ее работы первые запрошенные документы. "<...> Комиссия уверена, что сможет на основе амбициозной работы представить заказчикам первый промежуточный отчет до Рождества", - говорится в заявлении профессора.

Стрельбу в Вене устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако уже в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу с условием участия в программе дерадикализации.

Федеральному ведомству по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии было известно, что до теракта экстремист пытался летом 2020 года купить боеприпасы в Словакии. Однако спецслужба не уведомила об этом министерство юстиции, которое на основе этой информации должно было повторно поместить под арест злоумышленника. Экстремист летом также проводил встречи с подозрительными людьми из Германии, которые находились под наблюдением германской контрразведки. Выяснение серии таких обстоятельств привело к отстранению от должности начальника управления контрразведки федеральной земли Вена из-за неправильной оценки угрозы экстремиста. Власти Австрии в этой связи учредили независимую комиссию для изучения всех обстоятельств произошедшего.