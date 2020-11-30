Лукашенко призвал решить вопрос о тарифах по транспортировке газа в рамках ЕАЭС

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на скорейшем решении вопроса о цене на услуги по транспортировке газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, - это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Он добавил, что также необходимо решить вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. "Мы традиционно настаиваем на том, чтобы неукоснительно, без затяжек и всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали. Тем более ситуация такова, что, как [Владимир] Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Надо этим путем и идти", - подчеркнул Лукашенко.

Саммит ЕАЭС

Лукашенко считает, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очный саммит, чтобы обсудить серьезную обстановку, которая складывается вокруг общего пространства.

"Повестка дня (Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 декабря - прим. ТАСС) определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз - не по телевизору, а поговорить в открытую - потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что уходящий год был "очень тяжелым". "Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет. <...> Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более, началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз [с лидерами стран ЕАЭС]", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер, по данным агентства, высказал предположение о возможности проведения встречи глав государств в очном формате в конце года, и напомнил, что ранее подобные переговоры проходили в Москве или Санкт-Петербурге. По его словам, Минск тоже готов предоставить свою площадку. "Неважно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами", - сказал Лукашенко.

Ранее помощник главы Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сообщила, что с учетом эпидемической ситуации заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором встречаются главы стран ЕАЭС, пройдет 11 декабря в заочном формате.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), а постоянно действующим наднациональным регулирующим органом - Евразийская экономическая комиссия.