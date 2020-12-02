Washington Examiner сообщил о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом. Такие данные приводит во вторник журнал Washington Examiner , ссылаясь на показания ряда источников.

В частности, водитель субподрядчика Почтовой службы Джесси Морган утверждает, что 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез. Другой сотрудник заверял, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть. Кроме того, в статье говорится, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за республиканца Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью "Недоставленная деловая почта", тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Издание также пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Министр юстиции, генеральный прокурор страны Уильям Барр во вторник заявил в интервью агентству Associated Press, что его ведомство и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые были бы способны изменить результаты голосования.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема дел в рамках предстоящего вступления в должность.

Тем не менее действующий президент Дональд Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.