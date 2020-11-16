Переходный период в США: может ли Трамп "уйти с достоинством"

В декабре 2016 года, под самое Рождество, избранный президент США республиканец Дональд Трамп откликнулся через Twitter на слова своего российского коллеги об американских политиках. "Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари [Клинтон] и демократах: "По-моему, это унизительно. Надо уметь проигрывать с достоинством". Это так верно!" — написал он. Цитата была слегка искажена, но смысл передавала правильно. В оригинале у российского лидера прозвучало: "Демократы проигрывают по всем фронтам и ищут виновных на стороне. Это унижает их собственное достоинство, надо уметь проигрывать. Но я бы хотел, чтобы у нас и с демократами, и с республиканцами выстраивались деловые конструктивные отношения. Это пойдет на пользу народам обеих стран". Позиция Путина и задним числом выглядит абсолютно корректной. Трампу же те его слова теперь аукаются. Критики его утверждают, что ныне уже он, отказываясь признавать поражение в схватке с демократом Джозефом Байденом на выборах 3 ноября, демонстрирует нежелание уйти с достоинством. Республиканец и сам на днях обмолвился, что мириться с неудачами ему тяжело.

Описание Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Carlos Barria

"Мертвые души" Соответственно, и он, и его сторонники пока настаивают, что оппозиция пытается украсть у них победу, и продолжают сопротивление. В ключевых штатах США, от которых зависит общий исход выборов, возбуждены иски с требованием пересмотреть итоги голосования из-за допущенных, по мнению республиканцев, массовых нарушений. Правда, некоторые иски уже отклонены, да и вообще ведущие американские СМИ особых перспектив у подобных процессов не видят. "Команда Трампа ищет следы подтасовок, но юридических побед у нее пока почти нет", — констатирует информационное агентство Associated Press. "Трамп продолжает выдвигать претензии к выборам, но Верховный суд помалкивает (lies low)", — указывает служба новостей Bloomberg. Впрочем, это не мешает консервативным комментаторам вроде Такера Карлсона с телеканала Fox News разворачивать контрпропагандистское наступление. Аналитик, обладающий большим влиянием на аудиторию, которая у них с президентом в основном общая, трубит о "голосовании покойных" избирателей, называет конкретные имена и даты кончины людей, якобы участвовавших в выборах. Со ссылкой на данные социологического центра им. Пью он указывает, что по состоянию на 2012 год в избирательных списках в стране насчитывалось до 2 млн "мертвых душ". Приблизительно 24 млн регистраций — примерно восьмая часть общего их количества — были просрочены или неверны. Около 3 млн человек были зарегистрированы в двух разных штатах и более. Статистические аномалии Понятно, что это отвлеченные и не самые свежие данные. Но и собственно итоги выборов нынешнего года дают определенные основания для сомнений. Мне лично наиболее убедительными кажутся статистические доводы, представленные на днях политстратегом из штаба Трампа Стивом Кортесом. Он, например, указывает, что в Милуоки — крупнейшем городе штата Висконсин — Байден, по официальным данным, победил с преимуществом почти 146 тыс. голосов. Население города составляет около 590 тыс., явка оценивается в 84%. Как так, если в схожем по размерам, географическому положению и составу населения Кливленде (штат Огайо) явка, по словам Кортеса, составляла лишь "более правдоподобные" 51%?

В штате Пенсильвания в одном только округе Монтгомери Байден добился перевеса в 131 тыс. голосов. Округ в пригороде Филадельфии — действительно опорный для демократов, но в 2012 году Барак Обама победил там с преимуществом лишь 59 тыс. голосов. Схожая картина и по штату в целом. За счет чего Байден так сильно превзошел по уровню поддержки своего бывшего босса, весьма популярного среди однопартийцев?

На эту тему В состоянии ли Трамп еще "зацепиться" за власть

Среди бюллетеней, присланных по почте, в той же Пенсильвании в нынешнем году выбраковано было около 0,03%. Традиционно данный показатель в сто раз выше — примерно 3%. В соседнем штате Нью-Йорк при переходе на массовое почтовое голосование летом нынешнего года он, по словам аналитика, достигал 21%. В штате Джорджия Трамп набрал почти столько же голосов, сколько республиканские кандидаты на выборах в Сенат (разница всего в 818 бюллетеней из 2,43 млн поданных). У демократов разрыв — почти 96 тыс. в пользу Байдена. Разве не странно? В стране в целом, по оценкам республиканских юристов, за лидера демократов подано свыше 450 тыс. бюллетеней, в которых кандидаты на все остальные посты, в том числе и на принципиально важных выборах в Конгресс США, были полностью проигнорированы. Отчего бы? Перечень подобных нестыковок можно продолжать. Роднит их, по свидетельству автора, то, что "аномалии в пользу Байдена проявляются, кажется, только в тех ключевых колеблющихся штатах, которые Байден якобы выиграл". Кстати, по данным компании Big Data Poll, Байден на нынешних выборах в целом выступил в крупных городах хуже, чем Хиллари Клинтон на прошлых. Но были важные исключения: те же Филадельфия и Милуоки, а также Детройт в Мичигане и Атланта в Джорджии. Как съязвил юрист и политолог Роберт Барнс, "в возглавляемых демократами крупных городах ключевых штатов… явка превышала даже число зарегистрированных избирателей". Это, видимо, горькая шутка. Да и вообще, статистика сама по себе еще не доказывает мошенничества и подтасовок. Но она порождает подозрения. "Возможно ли подобное? — задается вопросом по поводу странной статистики Кортес. — Теоретически — конечно. Вероятно ли? Нет, черт побери! И потому надо начинать тщательный аудит, поскольку на карту поставлено будущее нашей республики". Перемен не ждут Пока такой аудит — в форме ручного пересчета голосов — начат только в Джорджии. Демократы, с одной стороны, подвергают сомнению законность данного решения местных республиканских властей, а с другой, выражают уверенность, что преимущество Байдена, превышающее 14 тыс. голосов, в любом случае устоит.

На эту тему День выборов в США: отнюдь не комедия

Пересчету подлежат в общей сложности почти 5 млн бюллетеней — как заполненных на избирательных участках, так и присланных по почте. Спорные случаи будут разбираться "тройками" в составе одного республиканца, одного демократа и одного местного чиновника, считающегося нейтральным. Завершить процесс предполагается к среде, поскольку к пятнице 20 ноября Джорджия по закону обязана сертифицировать итоги выборов. Схожие календарные ограничения имеются и в других оспариваемых штатах. Газета Politico заранее называет любые "драматичные изменения" в них итогов голосования "чрезвычайно маловероятными". Но инициаторы пересчета в Джорджии надеются, что он позволит как минимум проверить надежность местной автоматической системы учета голосов, в которой, на их взгляд, также наблюдались подозрительные аномалии. К тому же штат и сам по себе важен: в январе там предстоит дополнительный тур голосования на выборах в Сенат. Ореол неизбежности Сторонники Трампа негодуют, что либеральные СМИ США уже безоговорочно приписывают победу Байдену, хотя "окончательно еще ничего не решено". Те отвечают, что один-два штата сейчас уже все равно ничего не могут изменить. Мне тоже кажется, что ореол неизбежности создается, скорее, работой всего американского избирательного механизма — архаичного, многоступенчатого и предельно децентрализованного. Его за это часто критикуют, но как раз эти черты плюс способность действовать автоматически придают всей системе устойчивость, поскольку затрудняют оказание сопротивления для проигравшей стороны. Формального признания поражения от нее по закону не требуется. Единой точки приложения сил, на которой она могла бы сосредоточиться для отпора, по сути, не существует — ни политически, ни даже географически или календарно. Да, собственно, и сил этих самых, которые были бы ей полностью подконтрольны, у избираемой, а стало быть периодически сменяемой партийной политической верхушки в Вашингтоне тоже нет. Суды в США — и федеральные, и тем более местные — в политические споры предпочитают не вмешиваться. Силовики также настаивают на том, чтобы их не впутывали в политику. Да и всему госаппарату, с которым Трамп с самого начала пребывания у власти враждует, подозревая его в нелояльности, нынешняя ситуация дает возможность как минимум "умыть руки". Если вообще не выступить в качестве того самого "глубокого подполья", каковым нынешний хозяин Белого дома также честил профессиональных аппаратчиков. Что "ключница" скажет При всем том определенный "административный ресурс" у президентской рати все же есть, и он задействуется. Самый наглядный пример — так называемое Управление общих служб (General Services Administration, GSA), отвечающее за материально-техническое обеспечение деятельности исполнительной власти.

На эту тему Почему в США судьи бывают важнее политиков

Как выяснилось (я и сам прежде этого не сознавал, хоть и проработал более двух десятков лет в Вашингтоне), без его "отмашки" никакие процедуры передачи высшей власти в США невозможны. А оно в лице своей начальницы Эмили Мерфи пока не дает согласия даже на проведение для Байдена и его напарницы Камалы Харрис традиционных разведбрифингов, притом что первый — бывший вице-президент США, а вторая — действующий член сенатского комитета по разведке, т.е. все нужные допуски у них есть. Целый ряд сенаторов-республиканцев уже высказались за то, чтобы дать лидерам демократов доступ к разведсводкам.

Описание Глава Управления общих служб США Эмили Мерфи © Bill Clark/CQ Roll Call

При этом работа самого GSA на самом деле тоже, конечно, подчинена не капризам начальства, а закону. Причем именно в части, касающейся передачи власти от одной администрации другой, порядок этой работы был не так давно уточнен — из-за затяжного спора между республиканцем Джорджем Бушем и демократом Альбертом Гором на выборах 2000 года. Теперь GSA обязано следить за тем, чтобы передача эстафеты проходила гладко и упорядоченно, и заранее — за полгода до дня голосования — представлять профильным комитетам Конгресса соответствующие планы. Предусмотрено, в частности, формирование двух профильных рабочих групп (для аппарата Белого дома и федерального правительства в целом), назначение координаторов, несущих персональную ответственность. Поднять шлагбаум "Ключники" из GSA заверяют, что и сейчас действуют в строгом соответствии с законом и предоставляют команде Байдена в полном объеме все ресурсы и возможности, полагающиеся кандидату в президенты. Когда они могут признать его (ascertain) избранным главой государства, при этом не уточняется. Это дает повод для критики. Двухпартийное "Партнерство в поддержку госслужбы" (Partnership for Public Service) еще 8 ноября призвало поднять шлагбаум для демократов, которым предстоит "собрать 4 тыс. политических назначенцев, включая 1250 человек, которых потребуется утверждать в Сенате; подготовить бюджет на $4,7 трлн; реализовать сильную политическую повестку дня; возглавить 2 млн гражданских служащих и 2 млн военных на действительной службе и в резерве". Заявление было, в частности, подписано Джошем Болтоном — бывшим руководителем аппарата Белого дома в республиканской администрации Буша-младшего. Сам Буш ранее поздравил Байдена с победой; на его взгляд, выборы были "фундаментально справедливыми", и "исход их ясен". Хотя, по опросам, 70% республиканцев в США с этим не согласны, а в выходные десятки тысяч людей митинговали в Вашингтоне в поддержку Трампа и требовали учета "всех законно поданных голосов". Даешь спецпрокурора? Наряду с GSA еще одной надежной опорой для Белого дома за океаном сейчас считается Минюст во главе со спокойным и уверенным в себе генеральным прокурором Уильямом Барром. После выборов тот уполномочил органы федеральной прокуратуры на местах открывать расследования при наличии "ясных и очевидно внушающих доверие утверждений о нарушениях" на выборах, потенциально способных отразиться на результате голосования. Правда, Барр сразу же столкнулся с открытым неповиновением. Подчиненные из 15 федеральных округов призвали его отменить данное распоряжение. По словам Washington Post, CNN и других либеральных изданий, Барра заверяли, что реальных признаков нарушения закона на выборах на самом деле нет, и предупреждали, что его шаг "ввергает кадровых прокуроров в гущу партийной политики". Среди подписантов был представитель одного из округов Пенсильвании; другие спорные штаты в списке не фигурировали.

Описание Генеральный прокурор США Уильям Барр © AP Photo/Jeff Roberson

На эту тему Америка на пути к "майдану"?