В состоянии ли Трамп еще "зацепиться" за власть

Я болел за действующего президента-республиканца Дональда Трампа, сулил ему успех. Но вот теперь он вроде бы проиграл — во всяком случае, если верить публичным заявлениям его соперника-демократа Джозефа Байдена, провозгласившего при поддержке СМИ свою победу, — а меня это особо не огорчает. Прежде всего потому, что для России, как я с самого начала считал и считаю, нет большой разницы между Трампом и Байденом. Как у нас говорят, "оба хуже", "хрен редьки не слаще"…

Описание Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

Да и в самой Америке, на мой взгляд, ни один из этих ветеранов на восьмом десятке лет не тянет на роль лидера нового поколения. Так что для определения реальных ориентиров на будущее надо будет в любом случае ждать очередного избирательного цикла. Раскол "сильнее, чем когда-либо" К тому же я и теперь склонен думать, что, по большому счету, не ошибался в своем прогнозе. Ведь политологи и СМИ США почти общим хором предсказывали подъем на выборах оппозиционной "синей волны" (по американской традиции синий считается цветом демократов, красный — республиканцев). Утверждали, что в условиях пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса эта политическая цунами просто сметет Трампа и его республиканцев, предсказывали им не просто поражение, а разгром. В подтверждение ссылались на десятки политологических исследований, дававших Байдену и демократам огромную фору и в стране в целом, и в важнейших штатах. Подчеркивали, что рейтинг Трампа в глазах избирателей всегда был крайне низок; доля позитивных отзывов о его работе никогда не достигала и 50%.

Теперь же реальные итоги голосования, по сути, опрокинули эти оценки. Да, Байден побил рекорд своего предшественника Барака Обамы по общему числу голосов, поданных за одного кандидата на президентских выборах (свыше 74 млн голосов против 69,5 млн у Обамы в 2008 году). Но и Трамп получил поддержку примерно 71 млн избирателей, он тоже бьет партийные рекорды. По свидетельству крупнейшей калифорнийской газеты Los Angeles Times, это говорит прежде всего о том, что Америка на сегодняшний день "расколота сильнее, чем когда-либо ранее". Кстати, превосходство демократов в голосах в масштабах страны объясняется главным образом тем, что их стабильно поддерживает существенное большинство населения в крупнейших мегаполисах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и в самом густонаселенном штате — Калифорнии. По сути, это отражение того же раскола: разницы в мировосприятии между обитателями мегаполисов обоих побережий страны и жителями небольших городков, поселков и ферм в американской глубинке. Опять "синий сдвиг"? Политическая система США предельно децентрализована; итоги голосования подводятся в каждом штате отдельно. И в так называемых колеблющихся штатах, именуемых порой "полями сражений", борьба на выборах была чрезвычайно упорной. Важнейший из этих штатов — Флорида — остался за Трампом. В Пенсильвании, которую все изначально считали решающей, итоговый разрыв в голосах в пользу Байдена составил десятые доли процента.

К полуночи после дня голосования действующий президент в спорных штатах лидировал. Перелом наступил позже: при подсчете бюллетеней, поданных по почте. Специалисты-политтехнологи утверждают, что в таком "синем сдвиге" нет ничего необычного, поскольку он наблюдался и в прошлые годы. Но Трамп и его партия власти подозревают нечестную игру, указывают на возможные нарушения и требуют тщательного разбирательства. Последнее слово, видимо, должно остаться за судебными инстанциями. Верховный суд США уже распорядился, чтобы в той же Пенсильвании все бюллетени, поступившие после восьми часов вечера 3 ноября, учитывались и хранились отдельно. "Провал, а не успех" Речь, конечно, о голосовании по кандидатуре главы государства. Но прошедшие выборы в США были не только президентскими, а и парламентскими, и региональными. Ни на тех ни на других никакой "синей волны" опять-таки не наблюдалось. Скорее наоборот. В Конгрессе США республиканцы сохраняют большинство в Сенате, их лидера Митча Макконнелла уже называют потенциально самым влиятельным законодателем со времен Линдона Джонсона. В перспективе это сводит если и не к нулю, то к минимуму возможность радикальных политических реформ, обсуждаемых демократами, включая образование новых штатов или расширение численного состава Верховного суда США. Хотя и республиканцам по поводу расстановки сил в Сенате, пожалуй, говорить гоп рановато: надо еще дождаться итогов дополнительного тура выборов 5 января в Джорджии.

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В Палате представителей Конгресса большинство по-прежнему у демократов, и их лидер Нэнси Пелоси намерена в очередной раз претендовать на пост спикера. Однако партия власти не только сохранила, но и упрочила свои позиции, отвоевав у оппозиции по меньшей мере пять кресел. Теперь там, по оценке Washington Post, превосходство демократов, скорее всего, будет самым маленьким за последние 18 лет. "С точки зрения состава Конгресса это был провал, а не успех, — предупредила однопартийцев по итогам выборов демократ из Вирджинии Абигейл Спанбергер, с трудом сохранившая свое место в нижней палате. — Мы потеряли коллег, которых не должны были терять". Наконец, среди губернаторов штатов США соотношение сил теперь составляет 27 к 23 в пользу республиканцев. При этом задача "красных" изначально была сложнее, поскольку им приходилось защищать семь из 11 оспаривавшихся в нынешнем году губернаторских мандатов. Но они не только отстояли имеющиеся, но и завоевали новый — в Монтане. Устойчивая архаика По мнению многих критиков, острые межпартийные распри нынешнего года за океаном подорвали доверие к американской демократии в целом. Основания для такой оценки имеются, и дает их прежде всего сам Трамп. Но все же, по-моему, в данном случае правильнее руководствоваться известным постулатом Фридриха Ницше: все, что нас не губит, делает нас сильнее.

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США с 1788 года регулярно, без перерывов, проводят выборы. Нынешние проходили в очень сложных условиях: на фоне глубокого социально-политического раскола и идеологической поляризации в стране, а также сразу нескольких кризисов: медицинского, экономического, межрасового. Тем не менее они состоялись и привлекли рекордное число избирателей: по оценкам службы новостей Блумберга, проголосовали по меньшей мере 161 млн человек. Процесс прошел мирно, без больших потрясений; итоги его теперь подводятся в рамках закона. Лично меня все это заставляет по-новому взглянуть на избирательную систему США. Да, у нас ее принято ругать за архаичность, сложность и недемократичность. Да, в самой Америке критики ее жалуются на неравенство удельного веса голосов в крупных и малых штатах. Но зато в таких сложных ситуациях, как нынешняя, она придает всей политической системе завидную устойчивость. Баланс политический… Залог этого — реальное разделение властей. Бывший член Верховного суда США Антонин Скалиа в свое время меня учил, что сила конституционного устройства — в сбалансированности, в системе сдержек и противовесов. И теперь я убеждаюсь, что ныне покойный юрист не зря слыл светочем разума и консервативной иконой. Американская система настроена так, чтобы поддерживать политический баланс, в том числе между ветвями власти. И многие однопартийцы Трампа с самого начала негромко, но твердо говорили, что все голоса надо посчитать. Так положено по закону. "Мы считаем голоса, — сказал в эфире Fox News губернатор Огайо республиканец Майк Девайн. — Мы верим в правопорядок. Я за Трампа, но, если в итоге будет Байден, все мы с этим согласимся. Мы как страна приемлем итоги выборов". Схожие мнения выражали и сенаторы от правящей партии, например Рой Блант, Роб Портман, Марко Рубио. Разве что подчеркивали, что учету подлежат все "законно поданные" бюллетени. …и географический Поддерживается в американской политике и географический баланс — не только между большими и малыми штатами, но и между федеральным центром и регионами. Вашингтон не указывает штатам, как тем проводить у себя выборы, и не контролирует этот процесс. Тем более что с формально-юридической точки зрения те и выбирают не президента страны, а лишь собственных выборщиков.

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В Нью-Йорке, например, в их число у демократов вошла в нынешнем цикле Хиллари Клинтон: избранницей в свое время стать не смогла, так теперь хоть выборщицей побудет. Уверяет, что с удовольствием ждет возможности проголосовать за Байдена и его напарницу Камалу Харрис. Может, и правда рада: хоть так отомстить Трампу, наверное, хочется. Возможность такая у Клинтон будет 14 декабря. Голосовать ей, как и всем выборщикам, предстоит в своем штате. Письменные отчеты об итогах такого голосования по закону полагается собрать отовсюду в Вашингтоне и хранить там в запечатанном виде. Наконец, 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса нового созыва должны быть оглашены и ратифицированы результаты голосования в коллегии выборщиков в целом. Это и станет окончательным подведением итогов выборов. При возникновении любых осложнений и неясностей законодатели должны будут тогда же их и разрешить. Процедуры для этого в законе прописаны. Куда узурпатору податься Оппозиция в США заранее била тревогу по поводу того, что Трамп может не признать итоги всеобщего голосования и попытаться узурпировать власть. Но скажите на милость: как это сделать, если эта самая власть нигде полностью не сосредоточена — ни организационно, ни даже территориально? Разве что попробовать вывести сторонников на общенациональный "майдан", так и то вряд ли получится. Во-первых, с прямыми нарушениями закона американские силовики, по всей видимости, церемониться не станут; во-вторых, люди и сами не пойдут протестовать. Других забот полон рот, с той же пандемией и кризисом…

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