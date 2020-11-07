Лукашенко считает, что отношения с США не изменятся при любом исходе выборов

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов президента США.

"Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко, который отвечал на вопрос журналистов о возможном влиянии итогов американских выборов на отношения Минска и Вашингтона.

При этом белорусский президент негативно оценил состоявшиеся 3 ноября американские президентские выборы, итоги которых пока не подведены на фоне заявлений обоих кандидатов, Дональда Трампа и Джозефа Байдена, выражающих уверенность в своей победе. "Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко.