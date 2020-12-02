Посол в РФ: Израилю предстоит вернуть сотрудничество с Россией на уровень до пандемии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Израилю предстоит восстановить диалог с Россией в области культуры и экономики до уровня, который страны демонстрировали до пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Их [планов сотрудничества] много, зависит немножко от пандемии. <...> В этом году товарооборот упал, надо его поднимать заново, туризм надо поднимать заново, культурные связи. Все-таки наши артисты раньше ездили [в Россию], артисты из России в Израиль ездили чуть ли не каждый день. Выставки, концерты - все это надо будет восстанавливать", - сказал он, отвечая на вопрос о планах сотрудничества Израиля и РФ в рамках празднования в 2021 году 30-летия с момента восстановления дипломатических отношений двух стран.

Бен Цви добавил, что в посольстве Израиля готовы к альтернативным формам сотрудничества, в том числе в формате онлайн. "Но все равно я очень рад, что будут нормальные связи", - сказал он.

Бен Цви также заявил, что Иран постоянно пытается сделать из его страны козла отпущения и там к этому привыкли. Так он прокомментировал обвинения со стороны Тегерана в причастности израильских спецслужб к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

"Всегда нас обвиняют: [если] происходит что-то не то в Иране, сразу Израиль виноват. Мы уже привыкли быть таким козлом отпущения для властей Ирана", - сказал дипломат. Он добавил, что Тегеран не прекращает грозить Иерусалиму обострением обстановки.

Посол отметил, что проблема разработки ядерного оружия в Иране касается не только Израиля. "Ситуация с ядерным вооружением Ирана грозит всем, - указал Бен Цви. - Мы не можем продолжать так жить, мы должны спокойно жить и работать. Я надеюсь, что Иран это поймет".