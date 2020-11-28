Что известно об убийстве "автора иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде

27 ноября стало известно об убийстве в Тегеране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при министерстве. Иран обратился в СБ ООН.
Что произошло
- Как рассказали в Минобороны Ирана, служба безопасности ученого вступила в перестрелку с террористами. По информации СМИ, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. При этом официальный представитель Организации атомной энергии Ирана заявил, что все работающие в стране в этой сфере ученые живы.
- В иранских соцсетях была размещена фотография, которая, как утверждается, сделана на месте преступления. На ней видна машина со следами от выстрелов. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия.
- Фахризаде умер в больнице.
Версии и возможные мотивы
- The New York Times (NYT) сообщает, что Израиль может быть причастен к убийству и произошедшее, вероятно, серьезно затруднит выполнение планов избранного президента США Джозефа Байдена по возобновлению участия Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном.
- Согласно оценке газеты, "Израиль давно выступал против сделки по атому, и если его агенты действительно несут ответственность за убийство человека, считавшегося национальным героем, то в Иране может усилиться политическое давление с тем, чтобы были продолжены текущие усилия по постепенному восстановлению запаса ядерного топлива, от которого страна отказалась в 2015 году".
- Как уточняет NYT, некоторые американские официальные лица предупреждают, что смерть Фахризаде, ставшая последней в череде загадочных убийств ведущих иранских физиков-ядерщиков, будет тревожным сигналом для других ключевых исследователей, работающих над ядерной программой.
- По сведениям газеты, Фахризаде "уже давно был целью номер один для израильской разведки "Моссад", которая, как многие полагают, стоит за серией убийств ученых 10 лет назад". В числе убитых, как отмечает издание, "некоторые заместители Фахризаде".
- Информационный портал Axios также считает, что убийство могло быть совершено с целью затруднить переговоры между новой администрацией США и иранскими властями, а также воспрепятствовать усилиям Байдена по возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий.
Реакция Ирана
- Президент Хасан Роухани заявил, что убийство не останется без ответа. Он подчеркнул, что врагам известно о храбрости иранского народа.
- Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство ученого является трусостью, в которой прослеживается след Израиля. По его словам, "международное сообщество и особенно ЕС должны положить конец своим двойным стандартам и осудить этот акт государственного терроризма".
- Военный советник руководителя и духовного лидера Хосейн Дехкан сообщил, что страна отомстит за убийство ученого: "Мы немедленно обрушимся на убийц мученика".
- Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности Израиля и США к случившемуся. А духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать организаторов и исполнителей убийства.
Мнение международного сообщества
- Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказалась комментировать инцидент, Пентагон тоже. Президент США Дональд Трамп разместил в Twitter несколько записей других пользователей об убийстве Фахризаде, но сам пока никак не отреагировал на ситуацию.
- В ООН призвали к сдержанности в ближневосточном регионе, а Евросоюз осудил террористический акт в Иране.
- Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что убийство Фахризаде может стать спусковым крючком для США для начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.
- Германия призвала все стороны отказаться от каких-либо шагов, ведущих к обострению ситуации в регионе. По мнению главы МИД ФРГ, "за несколько недель до прихода к власти новой администрации США важно сохранить имеющееся пространство для переговоров с Ираном, с тем чтобы можно было урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров".
Чем известен Фахризаде
- Как сообщает The Washington Post (WP), он считался автором осуществлявшейся Ираном 20 лет назад ядерной программы, которая включала в себя тайные усилия Тегерана по созданию атомной бомбы.
- Профессор физики, по данным спецслужб США, возглавлял секретный иранский проект "Амад", в рамках которого должны были быть разработаны шесть атомных бомб. Иранское руководство остановило эту программу в 2003 году. После завершения проекта Фахризаде продолжил курировать пришедшие на его смену инициативы.
- Ученый, который редко появлялся на публике, в последнее время стал часто посещать мероприятия, проводимые духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. Президент вашингтонского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт считает, что это "могло сделать Фахризаде более уязвимым, его передвижения стало легче отслеживать".
- WP утверждает, что он "почти два десятилетия назад рассматривался в качестве движущей силы нескоординированных усилий Тегерана по созданию ядерного оружия". При этом в нынешней программе развития "реакторов и обогащения урана Фахризаде не принимал непосредственного участия [как раньше], и аналитики считают, что его убийство, скорее всего, незначительно повлияет на ядерный потенциал Тегерана".
- Агентство Anadolu утверждает, что физик-ядерщик имел отношение к разработке баллистических ракет.
- По словам бывшего заместителя министра обороны США по Ближнему Востоку Майкла Малроя, которые приводит газета NYT, Фахризаде являлся "самым главным физиком-ядерщиком" республики. Он заявил, что исследователь "отвечал за секретную ядерную программу Ирана", а также был "офицером в Корпусе стражей исламской революции".