Хаменеи призвал наказать организаторов убийства иранского ученого-ядерщика

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать организаторов и исполнителей убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Слова политика приводит в субботу агентство Fars.

"Во-первых, нужно найти исполнителей и организаторов преступления, чтобы они понесли наказание, - сказал он. - Во-вторых, необходимо продолжить дело погибшего в технической и научной сферах на всех направлениях, по которым он работал".

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля.

После происшествия в Тегеране состоялась акция, участники которой призывали власти исламской республики отомстить за погибшего исследователя.