СМИ: Трамп может объявить об участии в выборах-2024 еще до окончания текущего срока

Axios напоминает, что, по данным СМИ, днем ранее на закрытом рождественском приеме в Белом доме Трамп уже намекнул на то, что, рассматривает возможность участия в следующих выборах. Кроме того, как пишет Axios, нынешний глава Белого дома ясно дал понять, что намерен бороться за то, чтобы поддерживающая его Ронна Макдэниел сохранила за собой пост председателя Национального комитета Республиканской партии, что, по мнению портала, "даст ему [Трампу] контроль над штабом партии".

В свою очередь газеты The Washington Post и The New York Times сообщали ранее, что избирательный штаб республиканца за последний месяц собрал пожертвований более чем на $150 млн и большая часть этих средства, как считают издания, пойдет, скорее всего, не на судебные тяжбы относительно итогов прошедших в стране выборов, а на деятельность Трампа после того, как он оставит кресло президента.

В свою очередь несколько сторонников, которые часто разговаривают с главой государства, заявили Axios, что, по их мнению, Трамп действительно объявит о своем участии в выборах в 2024 году, однако в конечном итоге баллотироваться в президенты не станет из-за "препятствий, с которыми он ранее никогда не сталкивался". "Я думаю, у него будет больше проблем, чем он может себе представить. <...> Никто не собирается просто пропускать его вперед на праймериз. <...> Единственный вопрос, который остается открытым, оставят ли СМИ свое пристрастие к нему, это многое определит", - заявил один из источников портала. В свою очередь противники Трампа считают, что его влияние "померкнет" после истечения нынешнего президентского срока, что даст возможность другим представителям партии бороться за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, отмечает Axios.

Ранее информационный портал The Daily Beast сообщал, что Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможности участия Трампа в следующих выборах президента США.

О выборах в США

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. На прошлой неделе профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.